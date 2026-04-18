В каждой строчке - жизнь!

Отдельное внимание было уделено теме СВО и её участникам, в начале мероприятия была объявлена мемориальная минута молчания.

Конкурс организаторы - отдел образования администрации городского округа, отдел по молодёжной политике и Дворец пионеров и школьников - посвятили Году единства народов России, Году большой и дружной семьи в РБ, а также 260-летию Стерлитамака. Поэтому немало детских работ были посвящены дружбе народов, крепкой семье и, конечно, городу на Стерле. А награждали победителей и призеров в номинациях «Поэзия», «Проза» и «Художественное слово» члены жюри конкурса - поэт и дизайнер Яна Жигалова, в прошлом сама победительница конкурсов «Рыцари золотого пера» и «Шедевры из чернильницы», заслуженный артист РБ, актер Стерлитамакского русского драматического театра Денис Хисамов, корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Марина Воронова, также вручившая специальный приз газеты одному из победителей в номинации «Поэзия» семикласснику лицея № 3 Леониду Евдокимову.

Для гостей выступали юные танцоры образцовой студии современного танца «Soul Dance», вокалисты студии эстрадного пения «Ярче», победитель в номинации «Музыка слова» Елена Анатольевна Богданова, обладатели первых мест в номинациях «Поэзия» и «Художественное слово» четвероклассница гимназии N 5 Злата Дульчевская и третьеклассник 20-й школы Гамиль Гайсин.

Подробности - в одном из ближайших номеров газеты «Стерлитамакский рабочий».

М. Сергеева

Фото Тамары Андреевой