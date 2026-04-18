+3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
18 Апреля , 15:54

В каждой строчке - жизнь!

Запуском воображаемого космического корабля, устремившегося во Вселенную детского творчества, началась церемония награждения победителей и призеров 19 открытого конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера-2026». Она состоялась во Дворце пионеров и школьников им. Аркадия Гайдара, и собрала вместе экспертов, участников, их наставников, родителей и друзей из группы поддержки.

Добавить в предпочтительные источники Google
В каждой строчке - жизнь!В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!

Отдельное внимание было уделено теме СВО и её участникам, в начале мероприятия была объявлена мемориальная минута молчания.
Конкурс организаторы - отдел образования администрации городского округа, отдел по молодёжной политике и Дворец пионеров и школьников - посвятили Году единства народов России, Году большой и дружной семьи в РБ, а также 260-летию Стерлитамака. Поэтому немало детских работ были посвящены дружбе народов, крепкой семье и, конечно, городу на Стерле. А награждали победителей и призеров в номинациях «Поэзия», «Проза» и «Художественное слово» члены жюри конкурса - поэт и дизайнер Яна Жигалова, в прошлом сама победительница конкурсов «Рыцари золотого пера» и «Шедевры из чернильницы», заслуженный артист РБ, актер Стерлитамакского русского драматического театра Денис Хисамов, корреспондент газеты «Стерлитамакский рабочий» Марина Воронова, также вручившая специальный приз газеты одному из победителей в номинации «Поэзия» семикласснику лицея № 3 Леониду Евдокимову.

Для гостей выступали юные танцоры образцовой студии современного танца «Soul Dance», вокалисты студии эстрадного пения «Ярче», победитель в номинации «Музыка слова» Елена Анатольевна Богданова, обладатели первых мест в номинациях «Поэзия» и «Художественное слово» четвероклассница гимназии N 5 Злата Дульчевская и третьеклассник 20-й школы Гамиль Гайсин.
Подробности - в одном из ближайших номеров газеты «Стерлитамакский рабочий».

М. Сергеева
Фото Тамары Андреевой

В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
В каждой строчке - жизнь!
Автор:Марина Воронова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru