Урок памяти

Школьники участвовали в различных мероприятиях: на библиотечных уроках знакомились с документальными материалами и художественными произведениями об узниках концлагерей; на уроках памяти узнали о героическом футбольном матче советских спортсменов с лётчиками люфтваффе; многие классные часы были посвящены просмотру фильмов о Великой Отечественной войне, о мужественных партизанах, спасавших мирное население от массового уничтожения.

Особенно интересно День памяти прошёл в школе № 7. Там развернулись фотовыставка и концерт: юные артисты читали стихи, пели песни военных лет, активисты раздавали листовки с информацией о тех, кто сопротивлялся фашистам в концлагерях, и со знаменитыми стихами Мусы Джалиля.