Вы нас ждите, и мы вернёмся…

Руслан Газизов родился и вырос в Стерлитамаке. Там же познакомился и со своей супругой Наташей ещё в студенческие годы, когда учился в химико-технологическом колледже. Судьбоносная встреча произошла на конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», когда обаятельная первокурсница, ведущая программы, предложила юношам поучаствовать в необычном состязании – проверить свои физические возможности.



А именно: поднять её на руки и пронести по сцене. Руслан в собственных спортивных данных не сомневался и поэтому с лёгкостью выполнил несложное для него задание. Этих нескольких минут для него оказалось достаточно, чтобы понять: Наташу он и в дальнейшем готов носить на руках. Всю жизнь…

По окончании колледжа юноша пошёл учиться на юриста, решив продолжить семейную династию (в их роду мужчины трудились в правоохранительных органах), а девушка – на инженера-технолога в нефтяной университет. Разные вузы помехой для создания семьи не стали. И в 2001 году у Газизовых родилась первая дочка Александра. Ещё через три года – вторая, Арина, а затем долгожданный сын Арслан, которому сейчас исполнилось 16 лет.



Саша, у которой с малых лет проявилась тяга к рисованию, окончила художественную школу, получила диплом архитектора в Оренбурге и теперь осваивает профессию реставратора в магистратуре. Арина работает учителем начальных классов в Куганакской средней школе Стерлитамакского района, а Арслан после девятилетки поступил в колледж, на юридический факультет. Хочет как папа в будущем работать в правоохранительных органах. Отец для парня –

лучший пример и образец для подражания. Юноша вместе с сёстрами и мамой, работающей ведущим инженером-технологом в ООО «Эколь», вот уже четыре года с нетерпением ждёт возвращения папы с передовой.



Руслан Мухарамович в сентябре 2022 года ушёл по мобилизации в зону СВО. Вначале воевал в ЛНР, а затем их полк перебросили на Курское направление, где было особенно жарко. За храбрость и героизм, проявленные в боях, командир противотанковой артиллерийской батареи капитан Газизов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Шаймуратова, «За боевое отличие», «За воинскую доблесть». А орден генерала Шаймуратова он получил из рук Главы Башкортостана Радия Хабирова, когда приезжал в отпуск в прошлом году.



Тогда же баллотировался в депутаты Совета Стерлитамакского района (незадолго до СВО семья построила дом в Куганаке). Люди отдали свои голоса за храброго воина почти единогласно. И в своём избраннике не разочаровались. За то короткое время, что Руслан Мухарамович провёл на родине, он сумел выслушать каждого обратившегося к нему человека, постарался вникнуть во все проблемы и по возможности их решить. Параллельно побывал в нескольких учебных заведениях, встречался со школьниками на уроках мужества. Рассказывал им о своих боевых товарищах, людях разных национальностей, проживающих в нашей стране, но одинаково любящих дорогую всем Россию.



– К сожалению, в лихие 90-е годы патрио­тическое воспитание в нашей стране было пущено на самотёк, – с горечью констатирует Газизов. – В результате выросло поколение, ориентированное на западные «ценности». Эти просчёты, естественно, надо устранять. Бойцы спецоперации, мои храбрые братья, возвращаясь с фронта, стараются брать на себя эту важную воспитательную миссию. Они помогают учителям, находят нужные слова в беседах с ребятами и личным примером вдохновляют молодёжь.

Руслан Мухарамович во время каждого своего приезда (а за эти четыре года он семь раз был в отпуске) старается как можно чаще встречаться со школьниками. Он стремится донести до ребят, что служба в армии – это лучшая школа для парня, стремящегося стать настоящим мужчиной, мужем, отцом.



Лиана ЦЫГАНОВА

Фото из архива семьи Газизовых.