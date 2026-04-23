+3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
23 Апреля , 13:36

НАВСЕГДА В ПАМЯТИ

Сорок лет назад произошла крупнейшая авария в истории атомной энергетики. 26 апреля 1986 года произошёл взрыв атомного реактора на четвёртом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции близ города Припять Украинской ССР.

Добавить в предпочтительные источники Google
НАВСЕГДА В ПАМЯТИНАВСЕГДА В ПАМЯТИ
НАВСЕГДА В ПАМЯТИ

В тот день человечество осознало, что атом может нести не только мир, но и разрушение. Огромное количество радиоактивных веществ вырвалось в окружающую среду. Последствия загрязнения ощутили даже в странах Европы.

23 апреля в администрации города состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей ликвидаторам аварии. Сотни тысяч человек приняли участие в ликвидации катастрофы. Как сказал нам председатель правления Стерлитамакской городской и районной организации Башкирской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Леонид Быков, порядка 250 из них были из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Сегодня в живых осталось 115.

Самым молодым из них сегодня шестьдесят. Увы, ряды ликвидаторов редеют не только из-за времени. Дают о себе знать последствия радиационного заражения. Но несмотря на то, что с каждым годом чернобыльцев становится всё меньше, память о трагедии не тускнеет. Ведь это напоминание всем нам о цене человеческой жизни и о героях, пожертвовавших своим здоровьем и жизнью ради безопасности будущих поколений.

«Сколько бы лет ни прошло, ваш подвиг навсегда останется в памяти», — заверил, приветствуя ликвидаторов, исполняющий обязанности главы администрации города Артур Гафаров. Артур Разилевич пожелал всем здоровья, благополучия и вручил юбилейные медали.

Завершилась церемония коллективным фотографированием.

Фото Анастасии Ададуровой.

Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru