НАВСЕГДА В ПАМЯТИ

В тот день человечество осознало, что атом может нести не только мир, но и разрушение. Огромное количество радиоактивных веществ вырвалось в окружающую среду. Последствия загрязнения ощутили даже в странах Европы.

23 апреля в администрации города состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей ликвидаторам аварии. Сотни тысяч человек приняли участие в ликвидации катастрофы. Как сказал нам председатель правления Стерлитамакской городской и районной организации Башкирской республиканской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Леонид Быков, порядка 250 из них были из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Сегодня в живых осталось 115.

Самым молодым из них сегодня шестьдесят. Увы, ряды ликвидаторов редеют не только из-за времени. Дают о себе знать последствия радиационного заражения. Но несмотря на то, что с каждым годом чернобыльцев становится всё меньше, память о трагедии не тускнеет. Ведь это напоминание всем нам о цене человеческой жизни и о героях, пожертвовавших своим здоровьем и жизнью ради безопасности будущих поколений.

«Сколько бы лет ни прошло, ваш подвиг навсегда останется в памяти», — заверил, приветствуя ликвидаторов, исполняющий обязанности главы администрации города Артур Гафаров. Артур Разилевич пожелал всем здоровья, благополучия и вручил юбилейные медали.

Завершилась церемония коллективным фотографированием.

Фото Анастасии Ададуровой.