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Местные новости
30 Апреля , 07:04

История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО

Стерлитамак подключился к Республиканскому историко-патриотическому марафону «Фронт и тыл вместе: Башкортостан в Великой Отечественной и специальной военной операции». Главная задача организаторов - ведущих историко-патриотических организаций республики - состояла а том, чтобы показать неразрывную связь поколений через семейные истории и подвиги земляков.

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История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВОИстория подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО

В Центральной библиотеке Стерлитамака  для старшеклассников кадетов  и студентов была организована выставка исторического и современного вооружения от военно-патриотического объединения «Отечество», состоялся круглый стол «Патриотизм: от поколения победителей к поколению героев» с участием педагогов, учащейся молодёжи, ветеранов СВО, журналистов, сотрудников библиотек.

Школьники с увлечением сыграли в квиз «Фронт и тыл», поучаствовали в мастер-классе «Письмо солдату», посмотрели документальные фильмы о партизанском движении и героях-земляках.

Инициаторами и организаторами марафона выступают Центр межкультурного партнерства, отделение Российского исторического общества в РБ, региональное отделение российского военно-исторического общества РБ, общество краеведов РБ, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ, Башкортостанское отделение Российского общества историков-архивистов и Федерация профсоюзов РБ. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры РБ, Министерства просвещения РБ и Фонда грантов Главы РБ.

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой

История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО
Автор:Марина Воронова
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