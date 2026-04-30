История подвига: от героев Великой Отечественной до бойцов СВО

В Центральной библиотеке Стерлитамака для старшеклассников кадетов и студентов была организована выставка исторического и современного вооружения от военно-патриотического объединения «Отечество», состоялся круглый стол «Патриотизм: от поколения победителей к поколению героев» с участием педагогов, учащейся молодёжи, ветеранов СВО, журналистов, сотрудников библиотек.

Школьники с увлечением сыграли в квиз «Фронт и тыл», поучаствовали в мастер-классе «Письмо солдату», посмотрели документальные фильмы о партизанском движении и героях-земляках.

Инициаторами и организаторами марафона выступают Центр межкультурного партнерства, отделение Российского исторического общества в РБ, региональное отделение российского военно-исторического общества РБ, общество краеведов РБ, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РБ, Башкортостанское отделение Российского общества историков-архивистов и Федерация профсоюзов РБ. Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры РБ, Министерства просвещения РБ и Фонда грантов Главы РБ.

Марина Воронова

Фото Тамары Андреевой