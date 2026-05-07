Сохраняя память о героях СВО

Мероприятие прошло в преддверии 9 мая - Дня Победы. В церемонии открытия участвовали члены семей погибших, депутат Совета ГО г. Стерлитамак А.А. Резяпов, председатель Стерлитамакской городской организации профсоюза работников здравоохранения А.М. Курбангалеев, специалист отдела по молодежной политике администрации ГО Стерлитамак А.З. Гайнуллин, сотрудники, преподаватели и студенты колледжа. Право открыть баннер было предоставлено директору колледжа В.Р. Ибрагимову и председателю родительского комитета Р.Ш. Харрасову.

⁃ Мы благодарим Союз ветеранов СВО за поддержку в деле увековечения памяти наших выпускников, поисковый отряд «Черный генерал» им. Д.Б. Мурзина за представленную выставку-экспозицию подлинных артефактов времён войны, - говорят организаторы.

Ветераны отметили мужество ребят, подчеркнув важность сохранения памяти о каждом герое. Участники церемонии почтили память погибших выпускников колледжа минутой молчания и возложили цветы к мемориальному баннеру.

Г.Шарипкулова

Фото Стерлитамакского медицинского колледжа