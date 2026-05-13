«Два голоса - две эпохи - одна судьба»

Очередной «Литературный вторник» городские любители поэзии провели за изучением биографии и творческого наследия Ольги Берггольц и Иосифа Бродского, поэтов, разных по стилистике и мировоззрению, но одинаково страстно любивших Ленинград, поэзию и правду человеческого существования.

Жизнь и судьба блокадной музы, Ленинградской мадонны, как называли Ольгу Берггольц её современники, складывалась непросто: потеря детей в тюремных застенках, работа для людей и борьба за выживание в блокадном Ленинграде, сложная личная история повлияли на обстоятельства быта поэтессы в пожилом возрасте.

Ее прямота, честность и бескомпромиссный характер не всегда были угодны власти, и даже памятник талантливой поэтессе был поставлен лишь три десятилетия спустя после ее смерти.

Любивший поэзию до самозабвения, Нобелевский лауреат Иосиф Бродский, обвиняемый в СССР в тунеядстве, отправленный в ссылку и долгое время писавший в стол, вынужден был оставить родину, город и семью, чтобы обрести внутреннюю свободу.

Пребывая вне всякой системы, он сумел стать гражданином мира, но не смог на время вернуться в свою страну, чтобы похоронить родителей. Его поэзия является одной из вершин русской культуры двадцатого века, а его жизнь - яркой, трагичной и глубокой историей борьбы отдельного человека с системой.

Лучше всего говорят о поэтах их произведения. Поэтому на встрече звучали стихи Ольги Берггольц и Иосифа Бродского, а также сочинения Андрея Вознесенского, Николая Некрасова, Владимира Соколова, Марии Семёновой, Бориса Чичибабина.

Следующая встреча на проекте «Литературный вторник» будет посвящена творчеству поэтов, родившихся в июне - это Аполлон Майков, Александр Твардовский, Роберт Рождественский, Давид Самойлов, Михаил Светлов, Владимир Солоухин, Арсений Тарковский.



Фото А. Александровой.