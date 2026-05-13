Подарок городу от кадетов

Возле дома № 4 по улице Строителей появились молодые деревца. Саженцы яблони, груши, сливы, чевишни посадили учащиеся 8-го полицейского класса школы № 11 вместе с ветеранами и участниками боевых действий.

Саженцы частично приобретены на личные средства жительницы дома Ирины Рябцевой, а также за счёт управляющей компании «Выбор». По словам Ирины Викторовны, она поддерживает тесную связь с ребятами из ветеранских организаций, участвует в сборе гуманитарной помощи вместе с сыном Глебом.

После посадки деревьев, приуроченной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, мужчины пообщались с кадетами и классным руководителем Ириной Ивановной Гордеевой, юного волонтёра Глеба Рябцева наградили медалью за активную помощь бойцам на передовой.