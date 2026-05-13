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Местные новости
13 Мая , 14:35

Подарок городу от кадетов

Возле дома № 4 по улице Строителей появились молодые деревца.

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Подарок городу от кадетовПодарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов

Возле дома № 4 по улице Строителей появились молодые деревца. Саженцы яблони, груши, сливы, чевишни посадили учащиеся 8-го полицейского класса школы № 11 вместе с ветеранами и участниками боевых действий.

 

Саженцы частично приобретены на личные средства жительницы дома Ирины Рябцевой, а также за счёт управляющей компании «Выбор». По словам Ирины Викторовны, она поддерживает тесную связь с ребятами из ветеранских организаций, участвует в сборе гуманитарной помощи вместе с сыном Глебом.

 

После посадки деревьев, приуроченной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, мужчины пообщались с кадетами и классным руководителем Ириной Ивановной Гордеевой, юного волонтёра Глеба Рябцева наградили медалью за активную помощь бойцам на передовой.

 

Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
Подарок городу от кадетов
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