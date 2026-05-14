+3 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
14 Мая , 04:55

Семья - это наш главный тыл

15 мая отмечается Международный день семьи, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Этот праздник посвящен важности семейных ценностей, любви и привязанности, он напоминает нам о роли семьи в обществе.

Добавить в предпочтительные источники Google
Семья - это наш главный тылСемья - это наш главный тыл
Семья - это наш главный тыл

В России этот день отмечается ежегодно, и 2026 год объявлен Годом большой и дружной семьи в Башкортостане. В преддверии этого замечательного праздника в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (модельная библиотека № 3) для учащихся 3 класса школы № 10 состоялся познавательный час «Семья – очаг любви».

Школьники узнали историю праздника и поделились традициями, существующими в их семьях. Для ребят была подготовлена конкурсная программа, связанная с семейной тематикой, творчеством и логикой, в которой они с удовольствием приняли участие.

Она включала в себя задания на творчество и креативность - «Собери пословицу», «Угадай-ка» и «Семейная ромашка». В завершении мероприятия дети поучаствовали в конкурсе рисунков «Нарисуй семью», где они постарались изобразить дорогих и близких себе людей.

Семья — это наш тыл, наша сила и наше счастье. Нужно ценить каждый миг, проведенный с родными, беречь чувства и поддерживать друг друга во всем.

Фото библиотеки № 3.

Автор:Марина Воронова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru