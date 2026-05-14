Семья - это наш главный тыл

В России этот день отмечается ежегодно, и 2026 год объявлен Годом большой и дружной семьи в Башкортостане. В преддверии этого замечательного праздника в Информационно-культурном центре «Мастерская искусств» (модельная библиотека № 3) для учащихся 3 класса школы № 10 состоялся познавательный час «Семья – очаг любви».

Школьники узнали историю праздника и поделились традициями, существующими в их семьях. Для ребят была подготовлена конкурсная программа, связанная с семейной тематикой, творчеством и логикой, в которой они с удовольствием приняли участие.

Она включала в себя задания на творчество и креативность - «Собери пословицу», «Угадай-ка» и «Семейная ромашка». В завершении мероприятия дети поучаствовали в конкурсе рисунков «Нарисуй семью», где они постарались изобразить дорогих и близких себе людей.

Семья — это наш тыл, наша сила и наше счастье. Нужно ценить каждый миг, проведенный с родными, беречь чувства и поддерживать друг друга во всем.

Фото библиотеки № 3.