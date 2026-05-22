В Стерлитамаке открыли «Парты Героев»

Всероссийский образовательный проект партии «Единая Россия» «Парта Героя» – это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Цель проекта – рассказывать студентам о земляках – выпускниках колледжа, совершивших доблестный поступок, проявив личное мужество и готовность к самопожертвованию.

Право сидеть за ней по итогам семестра присуждается отличникам учёбы и активистам-общественникам. Открывая мероприятие, глава администрации города Эмиль Шаймарданов выразил слова искренней благодарности присутствовавшей здесь матери одного из героев Елене Петровне Антипиной. «Сегодня очень важное и памятное для всего нашего города событие, – сказал он, в частности. – Наши земляки приняли вызов времени и ушли в зону СВО. Они погибли за мир, свободу нашего Отечества. Мы всегда будем помнить о них и гордиться ими».

Партийному проекту «Новая школа» уже 8 лет. За это время в учебных заведениях республики было открыто более 2,5 тысяч Парт Героев. Об этом рассказал региональный координатор федерального партийного проекта «Новая школа» по РБ, председатель комитета Госсобрания – Курултая РБ по науке, образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Айбулат Хажин.

«Они не прятались за спинами своих товарищей. Они отдали самое ценное, что может у человека – свои жизни, чтобы наши дети и внуки жили под мирным небом. Мы будем чтить память этих героев, – заверил он присутствующих. – О потерях всегда говорить тяжело и больно. Но когда из жизни уходят совсем молодые, то больно вдвойне. Но они погибли не зря. Хочется, чтобы за этими партами сидели самые достойные студенты».

Право открытия «Парт Героев», носящих имена Евгения Гайдаренко и Антона Антипина, было предоставлено Эмилю Владиславовичу Шаймарданову, Айбулату Вакиловичу Хажину, а также активистам, волонтёрам-медикам, отличникам учёбы Русалине Кадровой, Карине Смаковой, Максиму Тихонову и Равилю Тимербулатову.

Проект «Парта Героя» является частью народной программы партии «Единая Россия».