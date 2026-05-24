В концертной программе «Мы вместе - мы одна семья» прозвучали песни русских, башкирских, татарских композиторов, а также сочинения советских авторов из Белоруссии Грузии, Молдавии, Армении, Прибалтики.

Любимые и знакомые с детства «В горнице», «Ах, эта красная рябина», «Вы шумите, березы», «Мой город», «Сверчок за печкою», «Далёкая звезда», «Бабий век», «Уфтана», «Свет очей моих» публика принимала с восторгом, подхватывая мелодии Салавата Низамутдинова, Александра Морозова, Раиса Ханнанова, Евгения Доги, Раймонда Паулса, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова.

Аплодисментами и цветами проводили дуэт «Лорелея» на летние каникулы поклонники, коллеги, ученики и благодарные зрители.

Марина Воронова

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