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Местные новости
24 Мая , 12:34

«Мы вместе - мы одна семья»

В «Мастерской искусств» - библиотеке N 3 состоялся новый концерт дуэта «Лорелея» (Римма Каримова -вокал, Ольга Марущак - фортепиано), посвящённая Году единства народов России и Году большой и дружной семьи в РБ.

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«Мы вместе - мы одна семья»«Мы вместе - мы одна семья»
«Мы вместе - мы одна семья»

В концертной программе «Мы вместе - мы одна семья» прозвучали песни русских, башкирских, татарских композиторов, а также сочинения советских авторов из Белоруссии Грузии, Молдавии, Армении, Прибалтики.
Любимые и знакомые с детства «В горнице», «Ах, эта красная рябина», «Вы шумите, березы», «Мой город», «Сверчок за печкою», «Далёкая звезда», «Бабий век», «Уфтана», «Свет очей моих» публика принимала с восторгом, подхватывая мелодии Салавата Низамутдинова, Александра Морозова, Раиса Ханнанова, Евгения Доги, Раймонда Паулса, Арно Бабаджаняна, Евгения Крылатова.
Аплодисментами и цветами проводили дуэт «Лорелея» на летние каникулы поклонники, коллеги, ученики и благодарные зрители.
Марина Воронова
Фото автора

«Мы вместе - мы одна семья»
«Мы вместе - мы одна семья»
«Мы вместе - мы одна семья»
Автор:Марина Воронова
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