Про юных геологов из Стерлитамака

В геологическом музее школы No 33 шумно и многолюдно. Руководитель станции детского и юношеского туризма и экскурсий Роза Буляккулова показывает школьникам уникальные природные экспозиции, среди которых минералы, кристаллы, камни.

– Ребята, посмотрите на кальциты, которые нам привезли из Шри-Ланки и с Байкала, а этот малахит найден в Ишимбайском районе, – говорит Роза Рамильевна.

Пока младшие классы внимательно слушают педагога, воспитанники Розы Рамильевны – девятиклассницы Алсу Киреева и Карина Волкова и восьмиклассник Елисей Коротков − показывают нам музей.

Объединение «Юный геолог» прошло путь от знакомства с азами геологии до крупных побед на республиканском и российском уровнях. Начинали юные геологи в обычном кабинете с двумя книжками по палеонтологии и небольшим количеством образцов. За прошедшие 15 лет коллекция, собранная в походах, превратилась в музей. Руководство школы No 33 предоставило помещение.

– Наш музей основан в 2012 году. Здесь представлено множество элементов археологии, минералогии, палеонтологии. Что-то находим и приносим сюда мы, а что-то нам дарят известные геологи, музеи и университеты. Директор станции детского и юношеского туризма и экскурсии Сергей Борисович Воронин любит путешествовать по всему миру, и он всегда привозит что-то интересное, – рассказывает Алсу и показывает нам большой расколотый камень, внутри которого лежит ещё один маленький и круглый камень, напоминающий яйцо дракона. Его принёс учитель Дмитрий Александрович Орманджан.

Карина показывает минералы, которые можно потрогать:

– Здесь вы видите морскую гальку и песок побережья Чёрного моря и Персидского залива, а также кораллы реки Сикаси (Ишимбайский район), наутилусы (отвалы карьера Шахтау).

Девочки подробно рассказывают нам об особенностях каждого экспоната. Их заинтересовала в геологии возможность проводить эксперименты, создавать проекты, изучать породы. Также в составе команды станции детского и юношеского туризма они часто выезжают на занимательные экскурсии. «Это наши маленькие, но первые путешествия», – признались девочки.

Всерьёз научной деятельностью занимается и Елисей. Он два года подряд занимает первые места во Всероссийском конкурсе «Богатство недр моей страны». Это не все его достижения. Одна из его работ – научно- популярный ролик «Аммонит из Торатау», в котором он на простом языке рассказал о вымерших животных пермского рифа. Рисунки он сделал самостоятельно. «Вот вам и двигатель развития!» – шутит Елисей. Сейчас он интересуется вымершими животными и хочет создать видеоролик про трилобита. Участие в конкурсе подарило возможность юному геологу впервые посетить московский Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского и рассказать о себе в молодёжном научно-популярном журнале «Юниор».

– Тяжело ли ученикам понимать геологию? – спрашиваю Розу Рамильевну.

– Ребята легче усваивают материал, если им что-то показывать. При изучении минералов надо использовать коллекцию, а не картинки из книги. Уроки географии и геологии можно разбавить экскурсией в музей или поездкой на шиханы.

– Ваш ученик Елисей создал видеоролик об аммоните. Можно ли заинтересовать геологией через фильмы?

– Когда ты рассказываешь и показываешь, то понимать намного легче. Моя ученица Виктория Никитина создала проект «Интерактивная карта полезных ископаемых Республики Башкортостан», с которым она была приглашена на конкурс «Богатство недр моей страны» в Государственный геологический музей им. В.И.Вернадского, где заняла первое место. Виктория провела интересные уроки с интерактивной картой в шестых классах.

Роза Рамильевна с учениками

– В чём особенность такой карты?

– В электронной карте представлена вся информация по городу или району, который вас интересует. Вы кликаете на объект и узнаёте, что там добывают.

– Природные богатства каких мест вы исследуете с воспитанниками?

– В тёплую и ясную погоду мы ездим в Стерлитамакский, Ишимбайский районы. На каникулах – в Белорецкий район. Воспитанники заочно занимаются в республиканской школе «Алтынтау», изучают материалы, которые не доступны в обычной школе. В этом году мы побывали в лагере «Солуни» (Павловское водохранилище).

– Что вы делали там?

– Мы изучали радиометрию, полезные ископаемые, морфологию долины рек, проводили гидрометрические исследования и многое другое. Это всё в рамках олимпиады.

– Она прошла в полевых условиях?

– Да, у нас был свой палаточный лагерь с кухней. Мы играли и знакомились с учителями и воспитанниками других школ Башкирии. Днём исследовали полезные ископаемые, а ночью у костра пели песни под гитару.

– Ребятам понравился такой формат соревнований?

– Конечно! Полевые олимпиады развивают у детей дух соперничества, любознательность, кругозор и желание исследовать мир.

– Расскажите о недавних поездках.

– Мы ездили в Белорецкий район, откуда привезли горный хрусталь, дымчатый кварц, кристаллы граната. Побывали на шихане Шахтау, где учёный из Москвы провёл для нас мастер-класс.

– Куда бы вы ещё хотели съездить с учениками?

– На Байкал, Кольский полуостров. Хотя и в Башкирии есть неисследованные места для палеонтологов и геологов. Мы не ограничиваемся одной поездкой на шиханы или в деревню Макарово. С каждым приездом – новая находка.

– Насколько геология важна для нас?

– Всё, что нас окружает – геология. Про- сто мы не задумываемся об этом. Ведь соль, мел, посуда, мебель и многое другое – это элементы геологии, которая вместе с другими системами знаний создаёт неотделимую и объёмную науку. Чтобы построить здание – тоже нужна геология. В музее мы смотрим на каменный нож или копьё и представляем,как им пользовался первобытный человек, который потом додумался обмазать глиной плетёную посуду. Здесь мы понимаем, что геология ещё и история.

– Можно ли назвать профессию гео- лога творческой?

– Многие считают её романтической, по- тому что геологи бывают в разных регионах и видят всё природное богатство нашей страны. Но они не просто путешествуют, а проводят научные исследования в таёжных, полярных, пустынных условиях, которые требуют от человека выносливости.

– Такая наука, как геология, развивает в детях чувство прекрасного?

Роза Рамильевна взяла со стола широкий, но небольшой камень и показала его нам:

– Посмотрите, какой лес нарисовала природа на камне.



