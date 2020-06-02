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75 лет Победы
Молодёжь
Молодёжь
2 Июня 2020, 13:02
Выпускной в онлайн-формате
Молодёжь
2 Марта 2020, 15:14
20-летний вокалист из Стерлитамака Эрик Ахметов вышел в финал программы «ну-ка, все вместе!» на канале Россия
Молодёжь
18 Февраля 2020, 19:31
В Стерлитамаке прошёл День молодого избирателя - 2020
Молодёжь
27 Января 2020, 18:05
Самые популярные специальности среди студентов Башкирии
Молодёжь
13 Декабря 2019, 12:55
В детском санатории «Радуга» прошёл новогодний праздник.
Молодёжь
11 Декабря 2019, 12:40
«Дед Мороз, услышь мою просьбу»
Молодёжь
9 Декабря 2019, 18:10
В Стерлитамаке прошёл конкурс «Педагог года дошкольной образовательной организации РБ-2019»
Молодёжь
4 Ноября 2019, 14:25
Служба поддержки приглашает инициативных и заботливых родителей
Молодёжь
12 Сентября 2019, 12:57
управдом
Молодёжь
26 Июня 2019, 18:14
Бал выпускников 2019 г. Фотоотчёт
Молодёжь
26 Июня 2019, 16:42
«Я всегда буду помнить наш класс!»
Молодёжь
4 Июня 2019, 11:45
Протягиваем руку помощи
Молодёжь
3 Июня 2019, 19:53
Неточности в платёжках
Молодёжь
3 Июня 2019, 19:07
Прошли четвертьфиналы КВН
Молодёжь
3 Июня 2019, 11:45
В Башкирии откроют центр выявления и поддержки одаренных детей
Молодёжь
31 Мая 2019, 19:25
Наше будущее – «Умный город»
Молодёжь
20 Мая 2019, 19:18
Рыцари без страха и упрёка
Молодёжь
9 Марта 2017, 19:47
Победили в конкурсах по профилактике экстремизма и наркомании
Молодёжь
2 Сентября 2016, 11:46
Школа юного психолога
Молодёжь
28 Июня 2016, 16:18
"КЛАД" ждёт тех, кому "не всё равно"
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14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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