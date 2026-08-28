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Молодёжь

Молодёжь
28 Августа , 06:35
Молодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.Гранты
Молодёжь
2 Августа , 05:10
Молодёжь Башкортостана едет на финал «МолоТ» в Пермь с 5 по 9 августа
Молодёжь
30 Июля , 04:40
Возможности и перспективы
Молодёжь
22 Июля , 07:06
Выпускник Бирского филиала УУНиТ готовит проводников
Молодёжь
22 Июля , 06:06
Молодёжь Башкирии приглашают на фестиваль в Зилаирском районе
Молодёжь
15 Июля , 07:06
Вуз-резидент кампуса будет готовить гуманитариев с двумя квалификациями
Молодёжь
14 Июля , 09:51
Резиденты кампуса Уфы реализуют уникальную сетевую программу
Молодёжь
14 Июля , 08:57
Выпускникам резидента кампуса Уфы вручили красные дипломы
Молодёжь
9 Июля , 12:55
Резидент кампуса выпустил первых бакалавров с двумя квалификациями
Молодёжь
9 Июля , 04:38
В Межвузовском кампусе Уфы представили концепцию развития Мурадымовского ущелья
Молодёжь
9 Июля , 04:27
В Межвузовском кампусе Уфы впервые зарегистрировали студенческий брак
Молодёжь
6 Июля , 11:11
Кампус Уфы стал площадкой для развития социальных инициатив школьников
Молодёжь
27 Июня , 13:12
«Твой звездный час»
Молодёжь
27 Июня , 06:00
Выложились на все сто!
Молодёжь
24 Июня , 06:14
Теория сменяется практикой - чем живут студотряды?
Молодёжь
20 Июня , 03:55
Артистичный, громкий, яркий - фестиваль-конкурс «Сила традиций»
Молодёжь
20 Мая , 14:50
Студенты резидента Межвузовского кампуса Уфы вышли в финал Фонда «Сколково»
Молодёжь
19 Мая , 13:00
Молодёжь Башкирии приглашают поучаствовать в проекте «Знать. Любить. Гордиться!»
Молодёжь
18 Мая , 11:33
Лаборатория кампуса помогла уфимской школьнице изучить микробов на смартфонах
Молодёжь
13 Мая , 06:59
В «Молодёжке» - четвертьфиналы
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31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
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31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
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