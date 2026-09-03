Более 600 подростков завершили трудовой сезон в дирекции вокзалов

Галина Ислямова, заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов «РЖД», подчеркнула значимость вклада юных работников: «Работа проекта „Путевая звезда“ в этом сезоне наглядно доказала: даже малые отряды способны решать большие задачи. Ребята не просто справились с обязанностями, а по‑настоящему оживили вокзальные пространства, которыми ежедневно пользуются миллионы пассажиров. Их ответственность, искренняя вовлечённость и профессионализм превратили эти два месяца в значимый этап нашей совместной работы».

В течение лета подростки трудились на 70 вокзалах в 46 регионах России. Уфа впервые стала площадкой реализации проекта — его оператором выступило региональное отделение РСО. Для ребят это стало шансом получить первый официальный трудовой опыт в крупной компании. Сезон пришёлся на период пиковых пассажирских перевозок: вокзалы ежедневно обслуживали множество путешественников. Участники на практике изучили работу вокзальных комплексов и убедились, как важны внимательность и готовность помочь пассажирам.

Ярослав Зубащенко, руководитель центрального штаба РСО, отметил растущую востребованность проекта: «Работа подростков в рамках проекта „Путевая звезда“ — это вклад в развитие транспортной системы страны. За три года реализации проекта в нём приняли участие более 1000 несовершеннолетних, и с каждым годом мы видим возрастающий интерес со стороны ребят. На железнодорожных вокзалах по всей России ребята становятся надёжной опорой для сотрудников РЖД: помогают пассажирам ориентироваться, сопровождают маломобильных граждан, осваивают современные сервисы и учатся работать в команде. Именно с таких шагов начинается путь в большую профессию».

Подростки из Башкортостанского регионального отделения РСО работали дежурными по залу на железнодорожном вокзале Уфы. В их задачи входило помогать пассажирам находить нужные объекты, консультировать по навигации и создавать комфортную атмосферу на вокзале.

Помимо рабочих обязанностей, участники проекта активно взаимодействовали друг с другом: знакомились, укрепляли командный дух, участвовали в образовательных, творческих и командообразующих мероприятиях. Так ребята из разных регионов страны смогли лучше узнать друг друга и приобрести не только трудовые, но и социальные навыки.

Цель «Путевой звезды» — сформировать у молодёжи ответственное отношение к труду, помочь с профессиональной ориентацией, познакомить с особенностями железнодорожной отрасли и развить движение трудовых отрядов подростков. Проект даёт школьникам возможность официально поработать в каникулы, освоить базовые профессиональные навыки, научиться действовать в команде и попробовать силы в реальных рабочих условиях. Для многих ребят участие в «Путевой звезде» становится отправной точкой в выборе будущей профессии и выстраивании образовательной и карьерной траектории.

РСО — крупнейшее молодёжное трудовое движение в России: ежегодно в его рядах трудятся сотни тысяч молодых людей. Они не только приобретают первый трудовой опыт и получают достойную оплату, но и вносят вклад в развитие страны. Перед началом летнего сезона участники могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию — с 2021 года такой возможностью воспользовались свыше 170 тысяч человек.

Хотите присоединиться к РСО, пройти бесплатное обучение по востребованной профессии и принять участие в масштабных проектах в России и за рубежом? Заполните форму на сайте трудкрут.com или свяжитесь с кол‑центром РСО по телефону 8 800 770‑0‑117.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Российские студенческие отряды