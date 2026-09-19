Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей

Директор спортивно-патриотического центра РБ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров рассказал, как проходит акция «Рахмат-2026» в дни выборов. По его словам, она играет заметную роль на избирательных участках.

«Волонтёры говорят, что на участках очень людно. Граждане сами подходят, просят скидочные купоны. Акция, несмотря на то, что нет розыгрышей, пользуется популярностью, — сказал он. — Спасибо нашему бизнесу за содействие, для нас это очень важно: более 600 хозяйствующих субъектов принимают участие в акции „Рахмат“».

Мероприятие проходит три дня. На сайте акции «Рахмат» доступен полный список скидок с подробным описанием.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Ксения Калинина.