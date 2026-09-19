+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
19 Сентября , 04:47

Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей

Второй день голосования в Общественном пресс-центре начался с гимнов России и Башкортостана. После обсуждения организационных моментов журналисты и спикеры приступили к работе.

Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателейАкция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей

Директор спортивно-патриотического центра РБ «Алга-Патриот» Ринат Хабиров рассказал, как проходит акция «Рахмат-2026» в дни выборов. По его словам, она играет заметную роль на избирательных участках.

«Волонтёры говорят, что на участках очень людно. Граждане сами подходят, просят скидочные купоны. Акция, несмотря на то, что нет розыгрышей, пользуется популярностью, — сказал он. — Спасибо нашему бизнесу за содействие, для нас это очень важно: более 600 хозяйствующих субъектов принимают участие в акции „Рахмат“».

Мероприятие проходит три дня. На сайте акции «Рахмат» доступен полный список скидок с подробным описанием.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Ксения Калинина.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru