Cпас многих. И закрыл собой раненого

СЕКУНДА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Медбрат с позывным «Вирус» пытается осмотреть рану Мусульманина. Стоило только разомкнуть жгут – пошла кровь, сразу появился пульс, учащённое сердцебиение. Значит, есть надежда на спасение... Проходит несколько секунд – каждая стоит нескольких часов и суток. Вирус изо всехсил тащит за собой раненого. Кроме «трёхсотого», на нём ещё броник, каска, военная экипировка, медицинская сумка. Остановиться бы, передохнуть, хотя бы смахнуть солба пот. Но не до этого. Раненый истекает кровью. Снять бы броник, тогда и нести егобыло бы куда сподручнее! Но нельзя. На кону не только его жизнь, но и раненого. В это время в небе появились две «птички». Ребята их тут же сбили.

Вирус даже толком не успел испугаться. Потому как был контужен и плохо слышал.Тем временем положение осложнилось. Но Вирус продолжал контролировать ситуацию и держать себя в руках. До спасительной опушки леса ещё метров семьдесят. Только бы дотянуть… И тут над головой завис ещё один дрон. Враг наблюдал, выбирая, на кого сбросить гранату. «Вирус! Тамптичка!» – успевают крикнуть ребята. Боец бросил взгляд наверх. Дрон в каких-то трёх четырёх метрах над головой. Успел увидеть,как граната со свистом сорвалась вниз. На размышление – секунда ценою в жизнь. За эту секунду надо успеть принять самое трудное в своей жизни решение: отскочитьв сторону или… И Вирус, поставив на кон свою жизнь, накрыл собой раненого бойца. Ни свиста ветра и пуль, ни птичьего щебета, ни звуков дронов, ни разрывов. Ничего. Тишина – аж в ушах звенит. «Может быть, я уже в ином мире?» – подумал Азамат в бреду. И тут услышал голоса. Это были врачи.Он в больнице! Значит, жив! Так началась новая жизнь фронтовика.

ОН НЕ ОДИНОК

Про Азамата Мулашева из Салавата, честно говоря, слышал давно. Он спас жизни многих своих товарищей. Отправляясь на СВО в качестве военного корреспондента,я намеревался пообщаться с медработниками полка «Башкортостан». Однако тогда встреча не состоялась – Азамат был на боевом задании. Осенью прошлого года я вновь загорелся желанием встретиться с ним. История Азамата стала известна всей республике в ходе прямой связи с Главой Башкортостана Радием Хабировым. К руководителю республики обратился советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военными Алик Камалетдинов. Он вышел на прямую связь с полком «Башкортостан» и, рассказав историю Азамата, попросил посодействовать в присвоении ему звания Героя России.

Радий Фаритович ответил, что в курсе, и добавил, что ходатайство отправлено.

– Он спас не одного человека, не бросал своих товарищей. Вытаскивать кого-то на себе – это непростая задача даже вмирное время. Поэтому я послал запрос. В Министерстве обороны к таким обращениям относятся внимательно. Он, конечно, заслуживает этого высокого звания, – сказал Глава республики. Мы переступаем порог дома героя. Дверь открыл сам Азамат. После проливного дождя с леденящим ветром погружаемся в атмосферу домашнего тепла и уюта. Перед нами смугловатый парень. Живёт один. Увы, семья распалась. На кровати спит кот.– Это Аспирин, – знакомит нас Азамат. –Подарили. Каждый выбирает себе имя подстать своей профессии. Но дело не только в профессии. Если где-то болит, становится легче, когда он рядом. Нет, Вирус не одинок. Его постоянно навещают ветераны из местного комитета воинов, интересуются здоровьем. Для бойца, потерявшего в бою ногу, важно не чувствовать себя одиноким. В этой связи стоит отметить, что в республике не на словах, а на деле уделяют должное внимание ветеранам СВО: их привлекают к различным мероприятиям, создают новые рабочие места, ассоциации, комитеты, действуют специальные гранты на открытие своего дела. Всё это – звенья большой системной работы. Азамат Салаватович тоже чувствует эту поддержку. Тому подтверждение – ходатайство о присвоении ему высокого звания.

«ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!»

– Что повлияло на твоё решение отправиться в зону СВО? Азамат не спешит с ответом. Удивляет своей флегматичностью. Забегая вперёд, замечу, что в начале беседы он и сам заметил, что медик должен обладать хладнокровием и выдержкой. Ответ начал издалека, тщательно подбирая слова:– Я в этом городе родился, получил образование. Окончив медицинский колледж, отслужил в медвзводе. Потом жил вдали от дома, но всегда тянуло к родному очагу. Люблю родную природу, город, республику.

Может, громко будет сказано, но люблюлю дей. Стараюсь помочь. Потому и выбрал профессию медика. Когда спецоперация только начиналась, мне всё это казалось чем-то далёким. Шло время. Мои знакомые заключали контракты, а я участвовал в сборе гуманитарных конвоев. То и дело задавался вопросом: «Из-за чего всё началось?» Потом пришло понимание, что, кроме нас, некому защитить там людей. При виде близких, знакомых, возвращавшихся с ранениями, покалеченными, при виде павших постепенно уверовал, что моё место там. Желание Азамата Мулашева заключить контракт совпало со временем образованияполка «Башкортостан». После подготовки был направлен фельдшером медицинского взвода батальона имени Тагира Кусимова31-го мотострелкового полка «Башкортостан». Начались фронтовые будни. О них Азамат говорит вскользь. А ведь за ними – спасённые жизни. На фронте у каждого своя задача, зона ответственности и спецификазадания.– Медицинский работник, независимо отобстановки, должен оказать раненому своевременную помощь, – говорит наш герой. –Для этого он обязан работать быстро. Впротивном случае твой товарищ может погибнуть не только из-за ранения, но и отнеправильно оказанной помощи. Там очень важна выдержка.

«ХОТЬ ОДИН ИЗ НАС ВЫЖИВЕТ»

Мы возвращаемся к октябрьскому дню 2024 года.

– В тот раз ты так же осознанно принял решение спасти раненого?

– Нам, медикам, положено идти вследза штурмовиками. Но в тот раз я понимал,что должен быть с парнями. РЭБ перестал работать. Мы получили ошибочныекоординаты о местоположении раненого. Враг близко. Ищу, не могу найти. Самое обидное, что теряем время. Нашли. Вижу:рана глубокая. Решил затащить его в лес итам как следует обработать. Поволок туда. В этот момент над головой появился дрон. «Если отскочу, могут ранить, – мелькнулов голове. – Но тогда от моего «трёхсотого» ничего не останется. А можем и оба погибнуть. А так, глядишь, хоть один уцелеет». И прикрыл собой раненого. Только успел мысленно попрощаться с жизнью .Потом было всё: благодарственные молитвы от родителей оставшегося в живых Ирека Гильмиярова, осколки, разворотившие левую ногу и левую руку медбрата.

Новсё это будет потом. А тогда... Тогда главным для Азамата была жизнь его раненого.Что ответит Москва, пока неизвестно. Но и без того ясно, что Азамат Мулашев –герой! Истинный батыр!

Рамиль МАНСУРОВ

Перевод с башкирского Фаяза ЮМАГУЗИНА.