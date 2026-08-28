+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Молодёжь
28 Августа , 06:35

Молодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.Гранты

Росмолодёжь представила масштабную образовательную онлайн‑программу — она поможет молодёжи научиться разрабатывать и воплощать социальные проекты. Бесплатные курсы от экспертов грантового конкурса теперь размещены на платформе Академии Росмолодёжь.Гранты.

Молодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.ГрантыМолодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.Гранты
Молодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.Гранты

Программа рассчитана на участников и будущих конкурсантов Росмолодёжь.Гранты в возрасте от 14 до 35 лет и включает два уровня обучения. Она подойдёт как тем, кто только начинает путь в социальном проектировании, так и опытным авторам, которые хотят развивать и расширять свои проекты.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, ежегодно в конкурсе участвуют свыше 80 тысяч молодых людей. Грант — это не просто финансирование, но и серьёзная ответственность. Образовательная программа призвана поддержать авторов проектов: с её помощью участники смогут детально разобраться в каждом этапе работы — от зарождения идеи и подачи заявки до подготовки отчётности.

Начальный курс включает пять тематических блоков. Он проведёт слушателей через все ключевые шаги: от поиска идеи и выявления целевой аудитории до формирования команды и оформления заявки. В результате участник сможет выстроить проект с нуля, проверить его на логичность и подготовиться к участию в грантовом конкурсе. По итогам обучения выдаётся сертификат.

Для тех, кто успешно освоил начальный уровень, доступен продвинутый курс — он предназначен для авторов с опытом реализации социальных инициатив. В ходе обучения участники создадут детальную карту развития своего проекта: определят возможности для роста и масштабирования, проработают финансовую модель и устойчивость проекта, выстроят стратегию партнёрств и коммуникаций, подготовят юридический чек‑лист и составят личный план развития как лидера.

Ещё одно важное направление Академии — Школа отчётности. Она адресована грантополучателям и помогает разобраться в требованиях к документации и отчётности по проектам. Эксперты — юристы и специалисты по отчётности — объяснят, как упростить оформление документов ещё на этапе подачи заявки, какие корректировки допустимы в ходе реализации проекта, каких ошибок стоит избегать и на что обращать внимание при работе с показателями и сроками.

Знания, полученные в Академии, можно сразу применить на практике: молодые люди от 14 до 35 лет могут подать заявку на второй сезон Росмолодёжь.Гранты и претендовать на поддержку до 1 миллиона рублей для реализации своей инициативы. Приём заявок открыт до 15 сентября 2026 года. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Источник: «Молодёжная газета»

 

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru