Молодёжь России освоит социальное проектирование в Академии Росмолодёжь.Гранты

Программа рассчитана на участников и будущих конкурсантов Росмолодёжь.Гранты в возрасте от 14 до 35 лет и включает два уровня обучения. Она подойдёт как тем, кто только начинает путь в социальном проектировании, так и опытным авторам, которые хотят развивать и расширять свои проекты.

По словам руководителя Росмолодёжи Григория Гурова, ежегодно в конкурсе участвуют свыше 80 тысяч молодых людей. Грант — это не просто финансирование, но и серьёзная ответственность. Образовательная программа призвана поддержать авторов проектов: с её помощью участники смогут детально разобраться в каждом этапе работы — от зарождения идеи и подачи заявки до подготовки отчётности.

Начальный курс включает пять тематических блоков. Он проведёт слушателей через все ключевые шаги: от поиска идеи и выявления целевой аудитории до формирования команды и оформления заявки. В результате участник сможет выстроить проект с нуля, проверить его на логичность и подготовиться к участию в грантовом конкурсе. По итогам обучения выдаётся сертификат.

Для тех, кто успешно освоил начальный уровень, доступен продвинутый курс — он предназначен для авторов с опытом реализации социальных инициатив. В ходе обучения участники создадут детальную карту развития своего проекта: определят возможности для роста и масштабирования, проработают финансовую модель и устойчивость проекта, выстроят стратегию партнёрств и коммуникаций, подготовят юридический чек‑лист и составят личный план развития как лидера.

Ещё одно важное направление Академии — Школа отчётности. Она адресована грантополучателям и помогает разобраться в требованиях к документации и отчётности по проектам. Эксперты — юристы и специалисты по отчётности — объяснят, как упростить оформление документов ещё на этапе подачи заявки, какие корректировки допустимы в ходе реализации проекта, каких ошибок стоит избегать и на что обращать внимание при работе с показателями и сроками.

Знания, полученные в Академии, можно сразу применить на практике: молодые люди от 14 до 35 лет могут подать заявку на второй сезон Росмолодёжь.Гранты и претендовать на поддержку до 1 миллиона рублей для реализации своей инициативы. Приём заявок открыт до 15 сентября 2026 года. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

Источник: «Молодёжная газета»