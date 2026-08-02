Молодёжь Башкортостана едет на финал «МолоТ» в Пермь с 5 по 9 августа

Финал программы объединит спортивные состязания, интеллектуальные батлы и творческие выступления.

Министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров отметил высокие результаты участников на региональном этапе: «Наши ребята отлично проявили себя: командный дух и профессионализм на высоте. Молодые сотрудники предприятий — это основа активной молодёжи республики, и мы стремимся предоставлять им широкие возможности для развития».

До финальных выступлений участники уже продемонстрировали свои навыки в профессиональном мастерстве, показали вклад в реальный сектор экономики, а также посоревновались в военных и спортивных дисциплинах.

Проект нацелен на решение сразу нескольких задач: удержать молодые кадры на предприятиях, укрепить профессиональные и культурные связи между коллективами, стимулировать развитие творческих, интеллектуальных и спортивных способностей работающей молодёжи. Кроме того, инициатива способствует популяризации здорового образа жизни и сохранению традиций.

Отборочные этапы проходили с ноября 2025 года по июнь 2026 года. В них приняли участие свыше 250 человек из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, Октябрьского, Салавата и Баймакского района.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Дарья Дворникова