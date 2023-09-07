Слесарю из Стерлитамака любое дело по плечу

– Александр Владимирович, вас призвали в армию в 1982 году. В это время шла война в Афганистане. Вы там не воевали?

– Воевал. Но я не хочу об этом ни вспоминать, ни рассказывать. Да и что скажешь о войне…. Любая война – трагедия для народа.

– Когда вы приехали в Стерлитамак?

– Отслужив в армии, я вернулся домой. Работал водителем сельхозтехники в Петровском. В 1985 году познакомился с девушкой из Стерлитамака. Женился. Переехал в город. С 1985 по 1992 год трудился в РСУ ДОР трактористом.

Одно время работал в другом месте, но тянуло назад. В 1999 году вернулся. Работал в оранжерее, где выращивали цветы, помидоры, огурцы. Занимался химзащитой растений, а с 2003 года – малой техникой.

– Как осваивали новую профессию?

– Самоучкой. Трудностей особых не возникало.

– Сколько у вас техники?

– 76 единиц.

– Летом много работы?

– Много. Город нужно держать в чистоте и порядке, и без техники никак. А она ломается. Так что трудиться приходится целыми днями. Но, как я уже говорил, работа мне нравится, поэтому усталости почти не ощущаю.

– Зимой легче?

– Как сказать… Зимой налаживаю снегоуборочные лопаты, пилы и многое другое.

– Известно, что ваши дети работают в этой же организации. Получается трудовая династия?

– Да. Мой старший сын Константин (водитель поливочной машины) работает здесь уже 10 лет. Младший Сергей около 6 лет тоже на машине.

– Внуки у вас есть?

– У нас с женой Еленой Александровной две внучки – Полина и Вера.

– Внуков не хотелось?

– У нас два пацана росли, и мы о девочках мечтали.

– Трудно было мальчиков воспитывать?

– В своё время я за ними внимательно следил. Держал в строгости. Но никогда ремень не применял. Больше словом воздействовал. Вроде меня понимали. От помощи никогда не отказывались. Пример с меня брали. Я не курю, и они тоже. И здесь работают хорошо.

– А ваши внучки чем любят заниматься? – Верочка малышка ещё совсем. А Полина любит рисовать. И у неё неплохо получается. Вот, посмотрите, в телефоне рисунки Полины.

– Мне кажется, у девочки большие способности к рисованию. А у вас есть хобби?

– Моё хобби – дом и хозяйство. В своё время собственными силами перестроил старенький домишко. Теперь у нас приличный дом и большое хозяйство. Держим кур, уток, индюшек.

Жена занимается огородом, а в моём ведении дом, гараж, баня, инструмент.

– Александр Владимирович, у вас и на работе тоже своё хозяйство. Раз вы отвечаете за малую технику, то, наверное, и храните её, держите в полном порядке и выдаёте рабочим?

– Да. Утром выдаю. Вечером принимаю, осматриваю, запираю. Если что-то нуждается в починке, налаживаю.

– Вы довольны своей жизнью?

– Ещё бы! У меня прекрасные жена, сыновья, внучки, свой дом, любимая работа. Что ещё нужно человеку для счастья?

Древняя мудрость гласит: «Человек в своей жизни должен сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и вырастить сына».

Александр Владимирович перевыполнил эту программу.