Президент РФ встретился с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

В.Путин: Уважаемый Александр Григорьевич!

Мы с Вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, конечно, прежде всего в сфере экономики. Здесь всё стабильно, надёжно развивается, слава богу.

Смотрите также Владимир Путин и Александр Лукашенко ответили на вопросы СМИ

Я Вас хочу подробно проинформировать о том, что у нас завершается бюджетный процесс. У нас всё стабильно, надёжно, что не может не радовать. Почему я говорю это? Потому что мы с Вами хорошо знаем: состояние российской экономики, конечно, отражается на нашем взаимодействии в рамках Союзного государства. Потом у нас есть в этой связи взаимные вопросы, обязательства взаимные. Есть необходимость, мне кажется, сверить часы по некоторым вопросам.

Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики. Я бы хотел Вас проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе, что тоже немаловажно, и, разумеется, по нашему самому острому вопросу – по ситуации на украинском направлении, вокруг украинского кризиса.

Я очень рад Вас видеть. Спасибо, что согласились приехать.

А.Лукашенко: Спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение.

Я прежде всего хочу Вас поздравить с таким серьёзным этапом электорального цикла: единый день голосования во многих регионах прошёл. Результаты понятны, не хочу даже их анализировать: наверное, вообще никогда таких результатов не было. И для Президента прежде всего – все Ваши кандидатуры на должность губернатора народом были поддержаны. Это большой успех.

Во-вторых, об интеграционном нашем сотрудничестве. Мы уже констатировали факт, что наши должностные лица неплохо поработали, выполняя наши поручения: более 80 процентов задач выполнено, которые мы поставили перед правительствами, ещё три месяца есть. Я думаю, что дожмём, как мы говорим, и эти вопросы.

Хочу Вас проинформировать: были не то что перебои, некоторые сложности на рынке по топливу. Стабилизировали ситуацию, поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько Правительство попросило, по-моему, по 60 тысяч дизтоплива и бензина, – и ситуацию стабилизируем на наших общих рынках. Если нужно будет ещё сократить поставки на внешние рынки и внутреннее потребление увеличить, это не проблема.

В.Путин: Спасибо.

А.Лукашенко: Поэтому мы решаем все эти вопросы – и мелкие, и крупные. Вы правы: пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Наоборот, как-то мобилизовались – даже неожиданно, знаю, для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, немножко победнели, беднее немножко живём, чуть-чуть совсем. Но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим годом и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики.

По мелочам все вопросы – начиная от ВПК и прочего, связанного с украинским конфликтом, – все эти вопросы практически решены. Если осталось что-то, то мы знаем, в каком направлении нам двигаться.

Спасибо большое ещё раз за приглашение. Наблюдал внимательно за последними Вашими тяжёлыми рабочими днями. Приятно было видеть Вас с [Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики] Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, потому что сам был там, уже как-то приятнее, мы с Вами посещали этот космодром ранее.

Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то «на троих»: Северная Корея, Россия, – знаю, что интерес огромный у корейцев к вам, – я думаю, кусок работы и Беларуси там найдётся с учётом тех проблем, которые существуют.

Я Вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, с африканскими государствами. Посещал [Республику] Беларусь руководитель Экваториальной Гвинеи, очень известный и продвинутый человек. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению.

Словом, казалось, что мы уже решили все вопросы, а они всё накапливаются и накапливаются, поэтому есть необходимость вовремя посоветоваться.

Я благодарен, что Вы нашли в это тяжёлое для Вас время – всё-таки перелёты такие – нашли время для того, чтобы посоветоваться, обсудить наши действия на будущее.

В.Путин: Я был на наших двух крупнейших стройках по газу, газохимии. Хочу сказать по поводу ограничений, которые в отношении нас вводятся: европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что компетенций у нас не хватает. Мы восстановили все компетенции, все абсолютно. Немножко вправо график сдвинули, на несколько месяцев. Огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время. А те, кто вынужден – хочу это подчеркнуть: наши партнёры европейские говорят, что они вынуждены были свернуть с нами работу, – они просто несут убытки и неполученную выгоду в огромных масштабах.

Более того, на некоторых крупных высокотехнологичных компаниях приходится сокращать персонал на 50, а то и на 70 процентов. А мы восстанавливаем, у нас появляются дополнительные инженерные компетенции, и это очень хорошо. Да, действительно, что-то приходится сдвигать, где-то вести себя поскромнее, но выигрыш в этом смысле очевиден.

Да, нам есть ещё над чем работать, особенно в области высоких технологий, но если бы не было ситуации… Позавчера мне докладывали коллеги: приобретают новые компетенции в этой сфере, – очень важно это было слышать.

Мы это ещё пообсуждаем, расскажу.

<…>