Башкортостан вошел в число пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ цифрового помощника «ЕВА»

Принцип работы новой системы:
на основе отсканированных документов самостоятельно заполняет заявления, соотносит данные со сведениями Единого реестра недвижимости;
находит ошибки или несоответствия еще на стадии приема и дает моментальную обратную связь, если в документах что-то не так, подсказывает специалистам необходимые корректировки.
Цель разработки:
сокращение времени приема документов в МФЦ и сроков на проведение правовой экспертизы;
уменьшение количества отрицательных решений.
При этом «ЕВА» не заменяет регистратора, а именно помогает. Окончательное решение – за сотрудником Росреестра.
К началу 2024 года новую систему планируют внедрить в работу во всех субъектах Российской Федерации.
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан