Башкортостан вошел в число пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ цифрового помощника «ЕВА»

Принцип работы новой системы:



на основе отсканированных документов самостоятельно заполняет заявления, соотносит данные со сведениями Единого реестра недвижимости;

находит ошибки или несоответствия еще на стадии приема и дает моментальную обратную связь, если в документах что-то не так, подсказывает специалистам необходимые корректировки.



Цель разработки:



сокращение времени приема документов в МФЦ и сроков на проведение правовой экспертизы;

уменьшение количества отрицательных решений.



При этом «ЕВА» не заменяет регистратора, а именно помогает. Окончательное решение – за сотрудником Росреестра.



К началу 2024 года новую систему планируют внедрить в работу во всех субъектах Российской Федерации.



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан