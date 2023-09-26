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26 Сентября , 19:00

Башкортостан вошел в число пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ цифрового помощника «ЕВА»

«ЕВА» разработана с применением искусственного интеллекта и нейросетей, чтобы упростить и ускорить процесс приема документов, а также снизить нагрузку на сотрудников.

Башкортостан вошел в число пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ цифрового помощника «ЕВА»
Башкортостан вошел в число пилотных регионов по внедрению в работу Росреестра и МФЦ цифрового помощника «ЕВА»

Принцип работы новой системы:

  на основе отсканированных документов самостоятельно заполняет заявления, соотносит данные со сведениями Единого реестра недвижимости;
  находит ошибки или несоответствия еще на стадии приема и дает моментальную обратную связь, если в документах что-то не так, подсказывает специалистам необходимые корректировки.

Цель разработки:

  сокращение времени приема документов в МФЦ и сроков на проведение правовой экспертизы;
  уменьшение количества отрицательных решений.

При этом «ЕВА» не заменяет регистратора, а именно помогает. Окончательное решение – за сотрудником Росреестра.

К началу 2024 года новую систему планируют внедрить в работу во всех субъектах Российской Федерации.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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