Наталья Алексеевна Говорова проработала в родной школе более 40 лет, сейчас она - заместитель директора

Про призвание, верность профессии и оптимизм

Меня всегда восхищали люди, отдавшие жизнь одной-единственной профессии, одному трудовому коллективу. Есть в этом постоянстве и вера в правильность выбранного пути, и верность месту, и преданность делу, которому служишь.

Наталья Алексеевна Говорова, заместитель директора школы N 35, курирующая воспитательную работу, связала свою жизнь с этой школой 44 года назад. И не собирается с ней расставаться.

ОТ НАТАШКИ-ПЕРВОКЛАШКИ ДО ШКОЛЬНОЙ ВОЖАТОЙ



– В нашу школу, тогда N 83, я пришла в 1979 году первоклассницей. И задержалась на четыре с лишним десятка лет, то есть практически на всю жизнь, – с улыбкой вспоминает Наталья Алексеевна. – Я из поколения октябрят и пионеров. Училась с радостью, общественной работой занималась с удовольствием. После шестого класса наша учительница истории Ольга Ивановна Губайдуллина предложила мне стать вожатой у её четвероклассников. Наверное, видела во мне педагогический потенциал.

Её учительница не ошиблась. Наташе с самого детства хотелось работать в школе. Девочку восхищали учителя, их профессионализм, кругозор, статность, подтянутость, красивый внешний вид. Решимость стать учителем укрепилась после многолетнего общения с наставниками – школьной вожатой Эльвирой Амировной Масагутовой, двоюродной сестрой Наташиного отца Натальей Константиновной Геньбой, тоже школьной учительницей. Свою роль в выборе Натальей будущей профессии сыграл Дворец пионеров и школьников имени А.Гайдара и замечательные педагоги Зульфия Муллагараевна Баянова и Евгения Александровна Кудрявцева.

– В школьные годы я являлась активисткой: состояла в городском совете друзей октябрят, была флаговой, барабанщицей. Дворец пионеров всегда оставался в моей жизни. В своём пио-

нерском детстве побывала в международном лагере «Океан» во Владивостоке, позже возила своих воспитанников в «Артек» и «Орлёнок».

После десятилетки Наталья предприняла попытку поступить в Стерлитамакский педагогический институт. Не поступив, вернулась в родную школу вожатой.

Спустя четыре года, став студенткой-заочницей, продолжала трудиться в школе вожатой, вела уроки пения и рисования.



ВСЯ ЖИЗНЬ – НА РАБОТЕ



Родная школа стала для Говоровой больше чем местом работы. Здесь проходила и проходит практически вся её жизнь. Ещё в молодые годы Наталья Алексеевна по вечерам подрабатывала воспитателем в школьном интернате. Школа всегда была железнодорожной, и в интернате жили ученики с близлежащих станций, а также школьные учителя, у которых не было своего жилья. Так случилось, что после замужества Наталья и её супруг Сергей тоже пришли жить в школьный интернат. Здесь, в комнатке с удобствами на этаже, пролетели двадцать счастливых лет их супружества, здесь родился и вырос их сын Дмитрий.

– Жили мы трудно, но весело, – рассказывает Наталья Алексеевна. – И хотя я целыми днями пропадала в школе, Диму всегда было с кем оставить, а благодаря тому, что он рос среди интернатских детей, сын наш не стал эгоистом. Кстати, до сих пор в интернате, который теперь получил статус общежития, живут некоторые наши учителя, у которых нет собственных квартир.

Восемь лет назад супруги Говоровы переехали в квартиру Наташиных родителей. Дмитрий после окончания геологического факультета Башгосуниверситета работает картографом-геодезистом в Уфе. А Наталья Алексеевна по-прежнему с утра до ночи пропадает на работе, в школе.

– Знаете, я, когда замуж выходила, предупредила Серёжу, что целыми днями буду на работе. Так что он знал, кого брал в жёны. Надо сказать, что муж меня во всём поддерживает. Без него мне бы пришлось намного труднее.



ЗАКОН ТРЁХ «П»



– Я очень люблю свою работу, – признаётся Говорова. – Хотя сейчас много бумажной рутины, и родители уже другие, и дети меняются. В прошлом году я как классный руководитель выпустила девятый класс, с которым у нас пять лет пролетели как один день. Этой осенью у меня опять пятиклашки – и они уже совсем другие. Чтобы не отстать от жизни, стараюсь соответствовать. Живу и работаю по закону трёх «п» – понять, принять и поддержать. Какими бы они ни были, они – наши дети. Они нуждаются в твоём понимании и заботе.

– А всё-таки, какие они, современные дети?

– Разные. Одни не слишком задумываются, что своим поведением порой обижают сверстников. Стараюсь находить с такими ребятами общий язык, объяснять им важные вещи. Многое идёт из семьи, и это тоже приходится учитывать. Другие, их меньше, очень воспитанные, мотивированные, они охотно учатся, стараются узнать как можно больше. Но и им нужно педагогическое руководство. Словом, всегда приходится быть в тонусе, чтобы успевать адекватно реагировать на любой детский поступок, любую шалость. Для меня каждый день в школе – это экзамен на профессионализм. Стараюсь его не завалить. Прихожу на работу бодрой, в хорошем настроении. Придумываю для своих детей игры, задания разные.

Порой наши дети не умеют общаться, выстраивать отношения друг с другом. Это только кажется, что они маленькие. Тут и первая любовь, и дружба, и борьба за лидерство, и ревность. Если не получается справиться в сложной ситуации собственными силами, подключаю школьного психолога – Сарию Зуфаровну Хисматуллину, она у нас специалист опытный.

– А как удаётся находить с детьми общий язык?

– Я с ними играю. Игра ведь дело серьёзное. Вот я их встречаю утром – кто-то хочет со мной обняться, кто-то – кулачками поприветствовать. Задаю им вопросы разные. Например, а что ты сегодня примечательного увидел по дороге в школу? И ребёнок для себя открывает мир, и ты узнаёшь о нём много нового.

Сегодня у нас было утро вопросов и ответов. Дети во время урока «Разговоры о важном» в канун Дня учителя брали у меня и учителя русского языка и литературы Ирины Николаевны Купцовой интервью.

– О чём они вас спрашивали?

– О разном. Где мы учились, сколько часов в сутки мы спим, какие любимые предметы были у нас в школе.

Последние пять лет Говорова преподаёт в школе основы духовно-нравственной культуры народов России. На своих занятиях она говорит с детьми о людях разных национальностей, внёсших большой вклад в науку, культуру, искусство нашей страны, беседует с ними о семейных ценностях, рассказывает о традициях и обычаях народов России.

– Привлекаю ребят к проектной деятельности, стараемся всё делать в игровой форме, задействуем родителей, бабушек и дедушек. Выходим гулять в город, проводим совместные праздники, тематические квесты. Дети не дают скучать, расслабляться.

– А каким, на ваш взгляд, должен быть учитель?

– Открытым. Справедливым. Ответственным. Терпеливым. Педагог должен вдохновлять детей на хорошие дела, добрые поступки, светлые мысли. Мотивировать их на учёбу, на хороший день, чтобы они не унывали, не боялись трудностей, становились умными самостоятельными людьми. И, конечно, нужно любить детей. Мне с ними легко, потому что я их люблю.

Фото Н. Горина.