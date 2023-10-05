О педагогических и человеческих принципах Евгении Шмидт

Мы встретились с художником и преподавателем детской художественной школы Стерлитамака Евгенией Шмидт в информационно-культурном центре «Мастерская искусств», где открывалась выставка работ её учеников «Кладовая солнца», посвящённая 150-летию русского прозаика Михаила Пришвина.

Евгения Александровна только что вернулась из Нижнего Новгорода, где как победитель регионального этапа представляла нашу республику на окружном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств». Вдохновлённая участием в конкурсе, она провела для городских школьников настоящую экскурсию, подробно рассказав о каждой детской работе, представленной на выставке. О, что это был за рассказ! Вместе с педагогом зрители погрузились в мир творческой фантазии юных художников, которые, выбрав на свой вкус один из пришвинских рассказов и внимательно прочитав его, подобрали технику и материал для своих работ настолько грамотно, будто они не учащиеся пятого класса, а настоящие профессионалы. Вместе с Евгений Александровной мы узнали про граттаж и гризайль, пастель и соус, научились отличать работу углём от рисунков, выполненных маркерами. Словом, это была песня, а не экскурсия.



Сразу стало ясно, что Евгения Шмидт не только прекрасный художник-график, но и педагог от Бога, великолепно владеющий секретами преподавательского мастерства.

После церемонии открытия выставки мы поговорили с Евгенией Александровной обо всём – о выборе профессии, учениках, конкурсе и, конечно, изобразительном искусстве, меняющем нашу жизнь.

– Евгения Александровна, сначала расскажите о конкурсе в Нижнем Новгороде. Где и как он проходил, что дало вам участие в нём?

– Конкурс проводился с 15 по 17 сентября в Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Глинки. В консерваторских стенах царила по-настоящему творческая атмосфера, были слышны звуки скрипки, фортепиано, флейты. Конкурс собрал вместе преподавателей самых разных творческих дисциплин – музыкантов и хореографов, скульпторов и архитекторов, художников и искусствоведов.



Мы, 13 конкурсантов со всего Приволжского федерального округа, участвовали в испытаниях «Самопрезентация», «Открытый урок», «Круглый стол» и «Дискуссия».

В Нижнем Новгороде я провела открытый урок с ребятами из художественной школы Дзержинска. Темой моего урока стало дизайн-оформление сумки-шопера с использованием графических изобразительных средств «Точка. Линия. Пятно». Я познакомила ребят с графикой Василия Кандинского, Пабло Пикассо, Анри Матисса, с творчеством советского живописца Александра Дейнеко. Ребята сделали несколько эскизов к сумке-шоперу на тему «Мой котик». Дети мне достались очень хорошие, с фантазией. Словом, мне с ними повезло.



Дискуссия была посвящена общим темам отечественного дополнительного образования: какие компетенции приобретают дети в школах искусств, как решается на местах проблема квалифицированных кадров, каким образом привлекать в детские школы искусств молодых специалистов. Было интересно послушать мнения педагогов дополнительного образования из разных городов ПФО, обменяться мнениями с коллегами.

Что мне дало участие в конкурсе? Прежде всего, уверенность в себе, расширение культурных горизонтов, опыт общения с другими педагогами и детьми.

Кроме того, Нижний Новгород –прекрасный город: мы побывали на экскурсии в Кремле, посетили художественный музей.

– Как вы стали художником?

– Рисовать я начала ещё в детстве. Я из семьи музыкантов. Ещё при Екатерине Второй мой предок служил капельмейстером, а мой дедушка Александр Александрович Шмидт был скрипачом и преподавателем игры на скрипке. Наверное, домашние от меня ждали интереса к музыке. А меня интересовало изобразительное искусство. Дома меня поняли. Помню, маме знакомые привозили для меня чешские фломастеры из Москвы.

Тем более что в роду у нас всё-таки были рисовальщики. Прадед по отцовской линии писал иконы, отец тоже всегда хорошо рисовал с натуры, хотя обладает музыкальным слухом и в детстве учился игре на скрипке. Правда, профессиональным музыкантом он не стал.



Когда мы с мамой пошли поступать в художественную школу, мест не оказалось. И я целый год, предвкушая будущую учёбу, открывала коробку с новыми красками и мечтала, как я буду ими рисовать, когда пойду в «художку».

На следующий год меня приняли. Первым моим педагогом стала Марина Алексеевна Чистякова, у которой я проучилась первые четыре года. Затем были четыре года учёбы у Раиса Минияровича Хуснутдинова. Мои педагоги научили меня не только профессиональным навыкам, но и особому взгляду на мир, без которого не бывает настоящего художника.

А дальше была учёба в колледже искусств, затем предложение там преподавать. Какое-то время я работала и в колледже, и в художественной школе. Закончив факультет дизайна Башпедуниверситета имени Акмуллы, окончательно перешла в художественную школу, где преподаю и сегодня.

– Любой художник может стать педагогом?

– Ну, это как со спортсменами. Бывает, спортсмен человек уникальный, а тренер – никакой. Другое дело, что преподаватель художественной школы должен постоянно работать сам как художник, иначе не будет никакого развития, никакого творческого роста. Как ты зажжёшь другого, если не будешь гореть сам?



Сейчас, например, я хочу заняться новым видом графики. Это вдохновляет, окрыляет, и, конечно, передаётся твоим ученикам. И они тоже пробуют вместе с тобой новые техники. Когда-то у них что-то получается, это для меня настоящая радость.

– У вас есть любимчики?

– Нет. Дети тянутся друг за другом, а потом раскрываются. Кто-то раньше, кто-то позже. Не нужно форсировать события, надо уметь ждать. И слабый в начале учёбы ученик может вдруг однажды «выстрелить» – создать шедевр.

А вот любить всех своих учеников надо обязательно. Любовь и терпимость – это два кита, на которых для меня держится педагогика. Не раздражаться, не спешить, не гневаться –

этому меня учит Библия, которая стала для меня настольной книгой. Читаю её, и на душе становится хорошо, и многое предстаёт в ином свете. Меняется твоё отношение к людям, к событиям. За каждую ситуацию стараюсь благодарить Бога, понимаю, что надо ценить то, что имеешь. Перестраиваюсь внутренне. Вот, например, мне человек хамит, а мне его жалко: как же он несчастен, раз так агрессивен! Для меня дороже всего – внутренний мир и душевный покой.

Мне не стыдно извиниться, если я не права. Не стыдно признаться, что я чего-то не знаю. Завидовать чужому успеху я давно перестала, и это сильно облегчает мою жизнь. Библия –

потрясающая книга, необходимая для саморазвития.



– Вы говорите об этом с учениками?

– Нет, они просто чувствуют твоё настроение, твоё мировоззрение. Наверное, это каким-то образом влияет на их собственные взгляды. Я очень надеюсь на то, что мои ученики вырастут не только творчески мыслящими, но и нравственно здоровыми людьми. Ведь это, по-моему, не менее важно.

Фото автора.