Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

-Андрей Назаров поручил доработать и представить варианты визуализации первой очереди по потолкам и зонам ресепшен -Премьер-министр поручил рассмотреть обоснование по двум вариантам проезда от улиц Заки Валиди до Тукаева по улице Гоголя -Глава кабмина напомнил о необходимости обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек в ускоренном режиме «Оформление кампуса, его дизайн-код должны олицетворять самые передовые направления архитектуры и дизайна. Кампус станет центром развития науки, инноваций и современного образования в Республике, точкой притяжения студентов и ученых и современным общественным пространством для жителей города», — отметил Андрей Назаров.