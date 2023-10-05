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5 Октября , 12:52

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров провел совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Группа архитекторов представила визуализацию кампуса, где основной идеей стало создание атмосферы образования и науки с помощью металла, пластика и камня.

-Андрей Назаров поручил доработать и представить варианты визуализации первой очереди по потолкам и зонам ресепшен -Премьер-министр поручил рассмотреть обоснование по двум вариантам проезда от улиц Заки Валиди до Тукаева по улице Гоголя -Глава кабмина напомнил о необходимости обеспечить качественное исполнение всех контрольных точек в ускоренном режиме «Оформление кампуса, его дизайн-код должны олицетворять самые передовые направления архитектуры и дизайна. Кампус станет центром развития науки, инноваций и современного образования в Республике, точкой притяжения студентов и ученых и современным общественным пространством для жителей города», — отметил Андрей Назаров.

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