В детском саду Стерлитамака открылась картинная галерея

ЖИВОПИСЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ



Стерлитамакские детские сады удивляют и радуют. Наши дошколята играют в спектаклях, участвуют в шахматных и шашечных турнирах, спартакиадах, побеждают в различных конкурсах. А совсем недавно в детском саду № 59 открылась картинная галерея.



ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, РЕБЯТА



Поднимаюсь на второй этаж. На лестничной площадке – выставка картин малышей. Вдоль стены – репродукции произведений русских художников: Исаака Левитана, Николая Ге, Петра Кончаловского, Алексея Саврасова. Это малая картинная галерея.

Старший воспитатель Екатерина Александровна Скибо рассказывает:

– Выставки у нас съёмные, разной тематики. Времена года отражает пейзажная живопись, семейные ценности – портреты детей, картины домашнего быта, патриотизм – исторические полотна Виктора Васнецова и Василия Сурикова.

Картины на выставках периодически меняются.

– Если я правильно поняла, у вас не просто вывешиваются репродукции, но и рассказывается детям о картинах и художниках.

– Совершенно верно. С малышами занимается воспитатель Светлана Фёдоровна Тимофеева. Она окончила, как и я, худграф Стерлитамакского многопрофильного колледжа, а недавно прошла обучение на специальных курсах в Санкт-Петербурге.

Согласитесь, что каждый ребёнок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть сердце добру и красоте.

Заходим в группу. Ребятишки сидят за столами и увлечённо рисуют. Подхожу ближе. Четырёхлетняя Саида старательно раскрашивает свой рисунок.

– Саида, ты кого изобразила?

– Мою мамочку.

– Ты любишь рисовать?

– Люблю. Я буду художником.

Обращаюсь к воспитателю Светлане Фёдоровне:

– Как и чем вы занимаетесь с малышами?

– Знакомлю детей (4-5 лет) с видами изобразительного искусства – графикой, живописью, скульптурой.

Я убедилась на практике: когда детки погружаются в мир искусства, у них пробуждаются особые эмоции, совсем не похожие на те, которые они испытывают, когда радуются или грустят. И поэтому приобщение современных ребятишек, часто пребывающих в виртуальном компьютерном и телевизионном пространстве, к живописи крайне важно, необходимо для воспитания чувств.

Наша картинная галерея – это первый опыт создания творческой художественной атмосферы в детском саду.



О ЛЮБИМОЙ КАРТИНЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО



Большая картинная галерея оборудована в специальной комнате. На пюпитрах – произведения русских художников: «Золотая осень» Левитана, «Три богатыря» Васнецова, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Марго танцует» Кончаловского, «Портрет сына» Серова. Их внимательно рассматривают ребятишки, которые пришли на занятие.

Спрашиваю у них:

– Какая картина самая любимая?

Амелия, Василиса, Ирина, Рамиль, Ремаль и Арсен заявили в один голос:

– «Золотая осень» художника Исаака Левитана.

– А почему она вам так нравится?

– Красиво! Хочется на эту речку попасть! Хорошо бы там гулять!

А Егору нравится картина «Три богатыря».

– Почему, Егор?

– Это такой давнишний спецназ. Видите, на границе стоят.

– Ребята, а кто из трёх богатырей вам особенно нравится?

Мальчики стояли за Илью Муромца. Девочек восхитил Алёша Попович. Удивительно: в былинах об этом богатыре рассказывается, как о губителе девичьих сердец.

Васнецов, видимо, былины читал. Изобразил своего героя предметом вечного женского обожания. Сколько воды утекло, а рыжеволосый красавец Алёша очаровывает по-прежнему.

Светлана Фёдоровна подвела ребятишек к их любимой картине «Золотая осень»:

– Дети, я слышала, вы хотите погулять возле реки? Художник сотворил для нас чудо. Внимательно вглядитесь в пейзаж. Какие краски использовал живописец?

– Белые, голубые, жёлтые, оранжевые, красные.

– А что вы видите вдалеке?

– Домики.

– Да это маленькая деревенька. Чувствуете дымок, который поднимается из труб?

– Чувствуем!

– А теперь вдохнём осенний воздух, попробуем речную холодную водичку…

Детки включили воображение и… ощутили атмосферу любимой картины.



ЖИВОПИСЦЫ, ОКУНИТЕ ВАШИ КИСТИ



На занятиях со Светланой Фёдоровной дети знакомятся не только с жанрами живописи, картинами и биографиями выдающихся художников, они учатся рисовать.

Для этого в детском саду созданы все условия. Ребятишки рисуют на бумаге карандашами и красками, цветными мелками на специальных досках. Им очень нравится самим придумывать сюжеты для своих картин.

Сначала, как и все на свете малыши, они рисовали домики, маму, солнечный круг, любимых домашних животных.

После знакомства с произведениями русских живописцев кругозор детей заметно расширился. Они усвоили жанровое разнообразие и стали рисовать в соответствии с требованиями того или иного направления.

Картинная галерея появилась в детском саду совсем недавно, а положительные результаты уже налицо!



О НОВОМ ПРОЕКТЕ



Мы беседуем с заведующей детским садом С.Р.Галиевой:

– Светлана Радиковна, расскажите, пожалуйста, «Картинная галерея» – это, наверное, новый проект?

– Его правильное название «Мир шедевров. Картинная галерея в детском саду». Сейчас проект осуществляется в 35 регионах Российской Федерации, под руководством профессора кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики Южного федерального университета Раисы Михайловны Чумичевой и директора АНО ДПО «Институт образовательных технологий» Елены Юрьевны Соловей.

Наш детский сад недавно тоже включился в этот проект. Сделаны только первые шаги, но результаты впечатляющие. Наши девочки и мальчики, как и все ребятишки их возраста, любили рисовать. Но после занятий со Светланой Фёдоровной они многое усвоили и поняли. И сейчас рисуют со знанием дела. Наши юные художники говорят: «Вот я зимний пейзаж нарисовал», «На моём рисунке мама готовит обед – это жанровая картинка», «А я войнушку рисую, батальную сцену!».

Знакомство с шедеврами классической живописи развивают у наших воспитанников воображение, вкус; повышают эрудицию и стремление узнать как можно больше о художниках и их картинах.

Пожалуй, самый любимый живописец у ребят – мастер пейзажа Иван Иванович Шишкин. Они уже знают, мало кто мог писать русский лес так реалистично, как Иван Иванович.

Известно им также, что в самой известной картине Шишкина «Утро в сосновом лесу» художник не изменил себе: писал только пейзаж. Мишек изобразил его друг Константин Савицкий.

– Как реализуется проект?

– Реализация проекта осуществляется при непосредственном методическом сопровождении наших кураторов и курсов повышения квалификации педагогов. Основная тема подготовки: правила организации художественной галереи и знакомство с технологиями развития у детей художественно-эстетических и познавательных запросов.

– Ваши дальнейшие планы?

– Осуществление главной цели проекта –

расширение картинной галереи, то есть увеличение числа репродукций и книг по истории живописи, а также приобщение детей, родителей, педагогов к миру живописи, творениям великих художников и в конечном итоге – воспитание любви к искусству.

Фото Тамары Андреевой.