Заслуженный участковый инспектор из Стерлитамака - о службе, профессии и призвании

…В те годы на огромном вверенном Трофимову участке не было даже уличного освещения. Почти не было асфальтированных улиц. Участковый жил возле завода «Красный пролетарий», по ул.Степной, а рабочий кабинет его был на Оренбургском тракте. Однажды, как обычно, возвращаясь с работы, он месил грязь резиновыми сапогами. Не по уставу, а деваться некуда: в весеннюю и осеннюю распутицу по-другому здесь не пройти. И вдруг, сквозь чавканье сапог, услышал женский крик о помощи. Прибежал он вовремя. Пьяный парень уже рвал одежду на девушке. Скрутить его и доставить в кабинет – было делом техники.

В милицию Маркиян Максимович пришёл окольными путями. В том смысле, что к тому времени успел отслужить в морфлоте, поработать шахтёром, на химзаводе. В 1964 году, после четырёх лет службы, он вместе с семью своими сослуживцами отправился в город Котельнич Кировской области, учиться на строительного мастера для сельского хозяйства. Отучившись, собрался в Караганду, там жили родственники. По пути заехал домой в д.Чуваш-Карамалы, Аургазинского района. И понял, что не сможет бросить престарелую мать. Устроился на Стерлитамакский химзавод. Да и друг Василий Антипович Смирнов – участковый уполномоченный – сагитировал его в Стерлитамак, поближе к родительскому дому.

Однажды на заводе устроили собрание. Тогда в Советском Союзе была такая хорошая практика: по путёвкам горкома комсомола направлять наиболее достойных на работу в милицию. Так Маркиян Трофимов стал милиционером. Заочно окончил Уфимскую школу МВД. Учился хорошо.

«ЖАЛОБНАЯ КНИГА»

– Маркиян Максимович, расскажите, в чём особенность работы участкового?

– Говорят, однажды ленинградские участковые посчитали, сколько обязанностей у участкового уполномоченного. И насчитали больше трёхсот. Участковый – это своего рода «жалобная книга». Его работа – это профилактика преступлений, безопасность граждан. Участковый должен знать не только всех проблемных лиц на своей территории, но и всех владельцев охотничьего, травматического оружия. Раз в год он должен прийти и проверить правильность его хранения. Он встречается и беседует с жителями, рассматривает заявления.

…Территория у Маркияна Максимовича была огромной. Как-никак, частный сектор: весь старый город от ул.Комсомольской до Садовой. Приходилось и в Заашкадарье, и в Сайгановке.

– Я каждый день, когда шел на работу, обязательно заходил туда, где муж бьёт жену, гоняет детей, например, и проверял, все ли в порядке, – говорит он.– Пока весь участок обойдёшь, исходишь не один километр.

– Доводилось вам участвовать в раскрытии преступлений?

– Участковый уполномоченный помогает расследованию. Но главная его задача – это охрана общественного порядка, работа с семейными дебоширами… При этом он должен быть психологом, уметь слушать людей.

В то время бичом было злостное хулиганство. «Горячей точкой» участка был висячий мост через Ашкадар (сейчас на этом месте транспортный мост). Чтобы пройти через него, местные хулиганы заставляли чужих мерить его спичечными коробками.

Бывало, молодёжь стенка на стенку сходилась большими территориальными группами. Сложной точкой участка, да и всего города, пожалуй, был парк им. Кирова, где летом устраивались танцы. Ни дня не обходилось без драк. Тогда ведь у милиционеров никаких спецсредств не было. Вся надежда на свои крепкие кулаки. Как хочешь, так и разнимай. Помню, был такой постовой Пестряев. Увидев драку, бросался в кучу, расшвыривал, скручивал драчунов…

Другой проблемой были… шапки. В зимнее время не проходило и недели, чтобы у кого-нибудь на улице не сорвали головной убор. По тем временам даже кроличьи шапки были доступны далеко не каждому, не говоря уже о лисьих. Женщины даже носили их на резиночках. Эти преступления редко удавалось раскрыть. Однажды на Ольховском мосту у мужчины сорвали шапку. Тогда не было никаких камер наблюдения. «Висяк» –обычно говорят в таких случаях. Но через неделю преступление было раскрыто, а преступник отправился на два года в места не столь отдалённые. Помогла оперативная информация: участковому доверяли местные жители. Помогли те самые выселские ребята. К тому времени Маркиян Максимович «перепрофилировал» местных мальчишек из потенциальных хулиганов в «Юных друзей милиции» – было такое общество в советские времена. По вечерам они вместе ходили патрулировать улицы. С их помощью и удалось раскрыть это преступление.

Справка: «Юные друзья милиции» – отряды, создавшиеся в 1950-х годах прошлого столетия из числа школьников-пионеров в возрасте 12-14 лет для взаимодействия с комсомольскими оперативными отрядами дружинников, которые проводили профилактическую работу среди несовершеннолетних».

ПО ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

– Со временем удалось навести относительный порядок на участке, – закончил свой рассказ Маркиян Максимович. – Кого за решётку, кого – в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий). С тунеядцами разбирались так: на первый раз предупреждение и три месяца для трудоустройства. На второй раз – месяц. На третий раз – уголовное дело по статье 209 (была в Уголовном кодексе СССР такая статья). Наказание – до двух лет общего режима.

У майора милиции в отставке Маркияна Трофимова – множество почётных грамот, благодарностей, медалей. Из тридцати трёх лет работы в органах внутренних дел, более четверти века приходится на должность участкового уполномоченного. Была в его трудовой биографии и должность начальника отдела кадров. Кстати, штат милиции в то время был огромным даже по современным меркам. По словам Маркияна Максимовича, вместе с вольнонаёмными набиралось больше тысячи человек.

– Маркиян Максимович, вопрос откуда такое странное имя: Маркиян?

– В 1965 году мы обвенчались с моей супругой Любовью Андреевной. Батюшка долго копался в своей книге и выдал: «Такого имени в православии нет. Наверное, правильно будет Мартимьян». Ничего не поделаешь: так меня записали в деревенском загсе. Это имя имеет древнегреческое происхождение и означает «воинственный».

– Если можно, несколько слов о своей семье.

– Женился – дай бог каждому. Жена поначалу возражала против моей профессии, но потом привыкла. Знала, за кого выходит. И всегда была моим надёжным тылом. Мы вырастили трёх дочерей. Всем дали высшее образование. Старшая сейчас живёт в г.Владимире. Работала инспектором в таможенном контроле. Старший лейтенант. Средняя дочь живёт в Израиле. Младшая в г.Губкинске ЯНАО. У нас один внук и шесть внучек.

С 1995 года майор милиции Маркиян Трофимов – на заслуженном отдыхе. Но остаётся в гуще общественной жизни города. Он член Совета ветеранов органов внутренних дел. Частый гость на многочисленных встречах с молодёжью школ, техникумов, предприятий и учреждений. Видимо, бывших участковых не бывает.