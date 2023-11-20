Идти в ногу со временем

Мы пишем о жизни нашего города, его жителях и трудовых профессиях, делимся актуальными новостями и всегда ищем новые темы для преданных читателей. Одними из интересных героев нашей газеты стали специалисты в области нейросетей и современного визуального искусства, которые помогли раскрыть автору особенности сегодняшнего искусственного интеллекта.

«Соединение технологий и человеческой души»

Наглядно о нейросетях.

Искусственный интеллект всё глубже проникает в нашу жизнь. Ещё в 1997 году программа Deep Blue (шахматный суперкомпьютер) обыгрывала лучших шахматистов планеты. Система комбинировала уникальные партии и техники. В 2016 году учёные решили проверить машину в игре Го (логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием). В итоге профессиональный игрок Ли Седоль проиграл алгоритмам программы AlphaGo. Эксперт в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская утверждает, что данные игры были примером нечестной борьбы, и человек будет оставаться единственным носителем интеллекта:

– Искусственная система не устает, не нервничает, не влюбляется, у неё не болит голова, есть бесконечная память. Машина и человек не должны соревноваться. Это неравномерно.

ПОМОЩЬ ИЛИ УГРОЗА?

В середине 2022 года среди пользователей социальных сетей стали популярны нейросети с различными программами на базе искусственного интеллекта, которые значительно упрощают работу людей и приводят их в восторг. Копирайтер или сценарист по своему запросу может получить от системы текст, художник – иллюстрацию, фотограф – визуальное изображение в любом стиле, программист – код. На фоне набирающих оборот новинок у представителей некоторых специальностей возник страх потери работы. Среди них журналисты, программисты, юристы, маркетинговые аналитики, учителя, финансовые консультанты, операторы и работники других сфер, которые начали отрицать пользу нейросетей по понятным причинам. Однако не всё так просто и категорично. Мы решили самостоятельно сделать обзор на несколько программ нового искусственного интеллекта – нейросеть Midjourney и чат-бот ChatGPT-3. В этом нам помогли специалисты.

«КАРТИНА МАСЛОМ»

Фотограф и моушн-дизайнер (создатель анимационной графики) Дамир Лугманов помог нам освоить нейросеть Midjourney, которую используют для генерации красивых изображений, фонов для ПК или смартфонов, рекламных баннеров и иллюстраций для статей, концептуальных рисунков. А совсем недавно нейросети стали активно задействовать ещё и для производства графики в играх, мультипликации и кино. Для того, чтобы получить желаемое изображение, необходимо соблюдать чёткий алгоритм и пользоваться переводчиком (система обрабатывает запрос на английском языке). На освоение у нас ушёл, примерно, 1 час. Подробную инструкцию можно найти на сайте журнала «vc.ru.» в статье Антона Дорофеева «Как пользоваться нейросетью Midjourney. Инструкция, настройки и параметры».

Дамир ввёл в нижней строке Midjourney бота запрос «Змея с шерстью зебры» (фото 1).

На запрос «Девушка с кудрявыми волосами и в платье в горошек держит в руках цветы/эффект кино» Midjourney создала изображение, основанное на фото нашего корреспондента Жанны Сираевой (фото 2, 3):

– Я смотрю на ваши изображения и понимаю, что нейросеть не передаёт тонкости анатомии человека. Здесь сплошная искусственность и однотипность. Например, колористика словно у восковых фигур, – оценила наши картины кондитер и художник-любитель Ангелина Матвеева.

– Разве они не напоминают тебе персонажей видеоигры или комиксов?

– Возможно. Есть много примеров работ нейросети, дорисованных художником. Только представь – соединение технологий и человеческой души! Это очень интересно, но мне ближе фактуры, техника и мазки, которые можно потрогать. Нейросеть не напишет картину маслом, не сделает бумажный коллаж или акварельную работу.

– Неужели в ней нет души?

– Мне кажется, что душа есть, только она другая – синтетическая. Искусственный интеллект чувствует иначе.

– Стоит всё-таки художникам беспокоиться о безработице?

– Конечно же, нет. Но технологии нового уровня дают нам возможность для развития и в чём-то упрощают жизнь.

Фотограф Дамир Лугманов признаётся, что ему по душе человеческие эмоции и живые глаза на снимках, но он также не обесценивает новые программы ИИ:

– Профессионалы в каждой из этих сфер, все равно будут важны, им только нужно идти в ногу со временем и освоить современные технологии, тогда ИИ станет настоящим помощником, а не заменой.

– В чём для тебя заключается особенность нейросетей?

– С богатым воображением и знанием английского языка ты способен придумать несуществующие предметы, а нейросеть поможет их изобразить.

– Ты не боишься, что они заменят тебя, как фотографа?

– Заменять не будут, но генерировать фото – да. Я думаю, что Midjourney далеко до этого.

– Есть специалисты, которым эта нейросеть поможет в работе?

– Иллюстраторы и дизайнеры могут её использовать, чтобы быстро сгенерировать концепт или референс.

ПУШКИНУ НЕ ПОНЯТЬ

«Стерлитамакский рабочий» – голос народа,

В нём звучат мнения, истина и житейские истории.

С его страниц узнаешь всё про заводы,

Про фабрики и колхозы, про людей и годы.

Строки его наполнены жизнью и трудом,

Здесь печатаются дела, заботы и грезы.

И всегда на его страницах читатель найдёт

Ответ на свой вопрос, совет или поддержку.

Так пусть же «Стерлитамакский рабочий» продолжает жить с каждым номером!

И пусть в нём звучат голоса народа

О свободе, мире и благополучии в стране.

Этот текст был написан по нашему запросу (речь шла о стихотворении) в чат-бот ChatGPT-3.

Мы обсудили особенности чат-бота ChatGPT-3 с Кариной Саитовой – рилсмейкером из Стерлитамака, которая делает обзоры на нейросети.

– Чем тебя привлекли чат-боты?

– ChatGPT-3 – это самый большой прорыв в мире технологий, а всё благодаря его алгоритмам генерации текста на базе нейросетей.

– Давай уточним, нейросеть – это новый искусственный интеллект?

– Все слышали про нейронные связи, которые образуются в головном мозге у человека и отвечают за его умственную деятельность. Что-то на подобии паутины нейронов в человеческом мозге пытались создать разработчики с помощью аппаратных и программных средств. Однако в машинном обучении возможны только два варианта исхода, где 0 ближе к «нет», а 1 к «да». И чтобы выдаваемый ответ учитывал больше нюансов, учёные обучили машину и другим цифрам. Образовалась нейросеть, где каждый сектор отвечает за свою цифру от 0 до 9. Чем больше возможных вариантов, тем больше сеть. Этот проект однозначно за гранью моего воображения. Поэтому он меня и привлекает.

– Действительно ли они могут заменить некоторые творческие профессии?

– Трудно сказать. Понимаете, нейросеть работает с большими объёмами информации, запоминает её и учиться по ней. Она идеально владеет орфографией и пунктуацией, знает все исключения из правил и точно определяет основную мысль текста. Казалось бы, можно уволить своего копирайтера, но нет. Текст – это в первую очередь творчество, у одного слова может быть десять синонимов, пусть и незначительно отличающиеся по своей семантике, но в смысловом контексте они будут иметь большой вес. Чат-бот – это про последовательность, структурированность, источник вдохновения и помощь с грамматикой и стилистикой.

– Сейчас появились социальные сети, в которых боты автоматически публикуют посты. Их можно воспринимать серьёзно?

– У меня такие посты доверия не вызывают, выглядят топорно и подозрительно. Нет в них души!

– Недавно студент одного из российских вузов Александр Жадан подробно рассказал, как написал дипломную работу с помощью чат-бота ChatGPT и смог защитить её. Это этичный поступок?

– Подобных историй сейчас всплывает много, и я никак не осуждаю этих ребят. Потому что они всего лишь воспользовались доступным для них инструментом. Будем ли мы осуждать человека, который для перепахивания поля использовал трактор, а не лопату?

– Какие ещё есть чат-боты, кроме GPT?

– Их много, но работают все по одному принципу. Например, в поисковике You.com чат-бот уже в свободном пользовании, он включён в перечень основных инструментов; на сайте GiftasticAI – вы можете определиться с подарком для близкого человека; ChefGPT – поможет создать рецепт на основе продуктов в вашем холодильнике. Всё это на базе одного чата, зато сколько возможностей.

– Может ли информация быть уже не актуальной?

– Сеть обучается постоянно, пополняя свою базу и совершенствуясь с каждым днём. Однако стоит отметить и тот факт, что ChatGPT-3 на данном этапе использует базу до 2021 года, а значит некоторые его прогнозы могут иметь погрешность.

– Год назад никто не слышал о чат-ботах, нейросетях. Откуда они возникли?

– Работа над нейросетями ведётся уже с 1943 года. Сейчас создателями GPT-3 официально считают компанию OpenAI под руководством Илона Маска и Сэма Альтмана. Расцвет темы искусственного интеллекта пришелся на 2010 год, в 2023 году мы наблюдаем пик популярности. На западе, конечно, подобные технологии используются и разрабатываются активнее, всё потому что есть заинтересованность некоммерческих организаций, конкуренция выше и ресурсов больше. Несмотря на санкции, подобная разработка стала общедоступной и в нашей стране.

– Мы изучаем нейросеть или она нас?

– Это обоюдный процесс. Мы каждый день сталкиваемся с автозаполнением в адресной строке, таргетовой рекламой, системой распознавания лиц, тестами с надписью «докажите, что вы не робот». Эти действия помогают искусственному интеллекту понимать нас ещё больше. Раньше подобная работа замедлялась или останавливалась из-за отсутствия мощных процессоров, сейчас же такой проблемы нет. Впереди нас всех ждёт большой прорыв.

РЕГИНА ШАНГАРЕЕВА