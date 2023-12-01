Ректор УУНиТ Вадим Захаров выступил на III Конгрессе молодых ученых

— Сегодня государство, как на федеральном, так и на региональном уровне, активно поддерживает молодых ученых, создавая и используя для этого различные инструменты. Это и гранты на проведение научных исследований по самым разным направлениям, и инфраструктурные проекты по созданию молодёжных лабораторий, и стажировки в ведущих научно-образовательных центрах, и выделение субсидий на улучшение жилищных условий, — рассказал Вадим Захаров.

Спикер отметил, что это накладывает на молодых ученых огромную ответственность, ведь именно им предстоит сегодня решать актуальные задачи по формированию технологического суверенитета и импортонезависимости страны. Что особенно важно в условиях, когда отсутствует доступ в Россию новых технологий и технических решений, нарушены научные связи с европейскими западными странами.

Молодой ученый должен обладать не только исследовательскими компетенциями в своей области, но и управленческими навыками, которые, наряду с базовыми знаниями организации научной деятельности, позволят чётко держать фокус на выполнение научных исследований и формировать коллективы для создания уникальных проектов и разработок и их внедрения на предприятиях реального сектора экономики.

— Поэтому я призываю наших студентов – будущий золотой фонд российской науки – уже с первого года обучения в Уфимском университете науки и технологий, флагмане высшего образования региона, начинать активно заниматься наукой и ставить перед собой амбициозные цели. Перефразирую известную фразу о солдате – «Плох тот студент, который не мечтает стать Ломоносовым или Эйнштейном». И сегодня УУНиТ предоставляет для этого все возможности. А с появлением в Уфе Межвузовского кампуса их появится еще больше. И Уфимский университет станет той кузницей, которая будет воспитывать управленцев в научной сфере, готовых ответить на вызовы, диктуемые сегодняшней политикой государства и стоящие перед научно-образовательным сообществом, — подчеркнул руководитель вуза.

Источник: Правительство Республики Башкортостан