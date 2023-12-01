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1 Декабря , 16:40

Ректор УУНиТ Вадим Захаров выступил на III Конгрессе молодых ученых

В Парке науки и искусства «Сириус» (Краснодарский край) проходит III Конгресс молодых ученых – ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий. Участником научного форума стал ректор Уфимского университета Вадим Захаров, доктор химических наук, финалист трека «Наука» конкурса «Лидеры России».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров выступил на III Конгрессе молодых ученых
Ректор УУНиТ Вадим Захаров выступил на III Конгрессе молодых ученых

— Сегодня государство, как на федеральном, так и на региональном уровне, активно поддерживает молодых ученых, создавая и используя для этого различные инструменты. Это и гранты на проведение научных исследований по самым разным направлениям, и инфраструктурные проекты по созданию молодёжных лабораторий, и стажировки в ведущих научно-образовательных центрах, и выделение субсидий на улучшение жилищных условий, — рассказал Вадим Захаров.

Спикер отметил, что это накладывает на молодых ученых огромную ответственность, ведь именно им предстоит сегодня решать актуальные задачи по формированию технологического суверенитета и импортонезависимости страны. Что особенно важно в условиях, когда отсутствует доступ в Россию новых технологий и технических решений, нарушены научные связи с европейскими западными странами.

Молодой ученый должен обладать не только исследовательскими компетенциями в своей области, но и управленческими навыками, которые, наряду с базовыми знаниями организации научной деятельности, позволят чётко держать фокус на выполнение научных исследований и формировать коллективы для создания уникальных проектов и разработок и их внедрения на предприятиях реального сектора экономики.

— Поэтому я призываю наших студентов – будущий золотой фонд российской науки – уже с первого года обучения в Уфимском университете науки и технологий, флагмане высшего образования региона, начинать активно заниматься наукой и ставить перед собой амбициозные цели. Перефразирую известную фразу о солдате – «Плох тот студент, который не мечтает стать Ломоносовым или Эйнштейном». И сегодня УУНиТ предоставляет для этого все возможности. А с появлением в Уфе Межвузовского кампуса их появится еще больше. И Уфимский университет станет той кузницей, которая будет воспитывать управленцев в научной сфере, готовых ответить на вызовы, диктуемые сегодняшней политикой государства и стоящие перед научно-образовательным сообществом, — подчеркнул руководитель вуза.

Источник: Правительство Республики Башкортостан

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