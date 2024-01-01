Щедрость сердца

Энергичная, стремительная, деятельная, с внимательным и добрым взглядом – такой я знаю Розу Мухаметовну Богданову, которая является верным другом редакции много лет. Она не только всю жизнь выписывает и читает «Стерлитамакский рабочий», она чтит память ветеранов городской журналистики, участвует в начинаниях газеты, радуется успехам молодых авторов. И помогает – словом и делом.

Первого января 2024 года Роза Мухаметовна отмечает свой юбилей. Пусть эта публикация станет для неё подарком от всех сотрудников нашей газеты, которую Богданова искренне считает родной.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ОТ МАМЫ



Роза родилась через несколько лет после Победы в рабочей семье, где умели и любили трудиться. Коренная жительница Стерлитамака, она беззаветно любит свой родной город, где прошли её детство, отрочество, юность, где она сформировалась как личность, нашла дело по душе.

Когда Розе исполнилось четыре года, родители развелись. Мама Асия Мухаметрахимовна вышла замуж во второй раз. Брак оказался прочным. Отчим Имамрази Шагарьянович Галлеев, участник Великой Отечественной войны, мастер на все руки, человек требовательный и серьёзный, заменил Розе отца. С детства в частном доме на улице Харьковской она помнит запах стружки: в свободное от работы время отчим что-то мастерил, сам изготовил мебель, возвёл дворовые постройки.

После сноса дома семья, в которой уже подрастал брат Розы Валерий, получила трёхкомнатную квартиру в новом доме.

Роза была старшей, а мама рано вышла на работу, поэтому заботы о маленьком братике легли на детские Розины плечи. Вместо поездок в летний загородный лагерь и игр с ровесниками она нянчилась с Валериком, которого опекала едва ли не до его женитьбы.

Имамрази Шагарьянович умер в 1984 году от тяжёлой болезни: сказалось фронтовое прошлое. А вот Асия Мухаметрахимовна прожила долгую жизнь, покинув этот мир на 92-м году.

– Мама всегда была крепкой, волевой, очень трудолюбивой женщиной, – рассказывает Роза Мухаметовна. – Сколько я её помню, она всегда трудилась. Сиротское детство, спартанское воспитание у бабушки в деревне закалили её, сделали выносливой и физически сильной. Труженица тыла, ветеран труда, она была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В те годы она работала на станкозаводе револьверщицей, потом перешла пекарем на хлебокомбинат, была мастером смены на обувной фабрике. Когда дети пошли в школу и возникла необходимость в односменной работе, она пошла мотористом в ремонтно-строительное управление «Каучукремстрой».

Роза Мухаметовна считает, что своими лучшими качествами она обязана маме, с которой старалась брать пример. Тётю Асю любили родные, соседи, друзья за отзывчивость, сострадание,

доброту. Она не могла равнодушно пройти мимо одинокого старика, брошенного животного. Всем старалась помочь, всех обогреть. Эту необычайную щедрость сердца дочка Роза унаследовала от мамы. А ещё Роза Мухаметовна благодарным словом вспоминает маминых родных: старшую сестру мамы Нурию из деревни Ишеево, где Роза и Валера гостили в каникулы, старшего брата Хайруллу, у которого тоже часто оставались дети, среднего брата Мидхата, который забирал Розу к себе на праздники.

Семья всегда была и остаётся очень важной частью её жизни. Хотя обстоятельства сложились так, что своей семьи Роза Мухаметовна так и не создала. Она относится к этому спокойно, философски:

– Раз не встретился мой человек, значит, так было суждено. Свою любовь я дарю детям Валерия – дочери Алине и сыну Тимуру, и, конечно, моим дорогим внучатым племянникам Алисе и Тимофею. В них – моя главная радость.



СО ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ – В КОМСОМОЛ



Когда Роза окончила третью школу, отчим настоял, чтобы она шла работать. У девушки уже был трудовой опыт – после восьмого, девятого и десятого классов она работала в летние каникулы. Слово отчима было в доме законом. В 16 лет Роза устроилась на швейную фабрику швеёй пошивочного цеха. Вскоре инициативная, бойкая, ответственная девушка возглавила комсомольскую работу организации фабрики, насчитывавшей более четырёхсот человек.

В горкоме комсомола Розу Богданову заметили и пригласили на работу в качестве инструктора. Роза Мухаметовна проработала в горкоме ВЛКСМ с 1968 по 1978 год. За это время она заочно окончила филологический факультет Стерлитамакского пединститута, приобрела опыт практической общественной и хозяйственной деятельности.

– Комсомольская работа была интересна и сложна, – вспоминает Богданова. – Она требовала больших знаний и опыта, выдержки и большого сердца. Всё, что мы с моими коллегами делали, было для людей. Наши наставники, обладавшие большим опытом, относились к своему делу с трепетом и чистотой. И мы учились у них, у этих талантливых, неравнодушных, одержимых своим делом людей. Для нас комсомол был союзом единомышленников, который помогал воспитывать необходимые для жизни и работы гражданские, моральные и деловые качества.



С теплотой в голосе Богданова отзывается о своих комсомольских соратниках. Среди них Евгений Иванович Крюков, Николай Николаевич Пустовит, Мидхат Гайнанович Хакимов, Николай Фёдорович Исачкин, Амир Калимуллович Шарипов и многие другие.

– Для нас, комсомольцев 70-х годов, комсомол стал школой настоящего братства, больших и интересных дел, – говорит Роза Мухаметовна. – Уже много лет назад я рассталась с комсомолом, но духовно связана с ним и по сей день. И это не просто романтика молодости. Комсомол научил меня жизнестойкости, общению с людьми, я стала увереннее смотреть в будущее.



Одним из направлений её комсомольской работы стало сотрудничество с бюро международного туризма «Спутник». Ежегодно молодые люди направлялись комсомолом в международные молодёжные центры, заграничные поездки, теплоходные путешествия по городам-героям нашей страны. В течение нескольких лет Роза Богданова была руководителем молодёжных групп, выезжавших в такие поездки. Благодаря этому она сама побывала в Болгарии, Венгрии, Румынии, Финляндии, на Северном Кавказе, в Молдавии, Средней Азии.

– Это была очень ответственная работа, но у меня в группе никогда не было никаких ЧП, – вспоминает Богданова. – Когда ты доверяешь людям, они стараются тебя не подвести.

А ещё она почти два десятка лет участвовала в торжественной церемонии бракосочетания, вместе с сотрудниками городского загса поздравляла молодожёнов и вручала им свидетельства о браке.



– Сегодня городской Дворец бракосочетания воспринимается горожанами как обычное дело. А ведь было время, когда брак регистрировали в одноэтажном здании посёлка содовиков, – рассказывает Роза Мухаметовна. – По инициативе горкома комсомола началась торжественная регистрация браков в Доме культуры «Сода», а в 1981 году в городе появился Дворец бракосочетания.

Находясь в центре многих городских дел по улучшению жизни людей, Богданова перешла на работу инструктора отдела пропаганды и агитации горкома партии. Участие в городских субботниках, освещение работы комсомольцев и молодых коммунистов по благоустройству родного города на страницах газеты, активное сотрудничество с Фондом мира – вот только небольшая часть добрых дел, которые она делала.



ОТ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» ДО ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Опыт, приобретённый Розой Мухаметовной в годы комсомольской и партийной работы, пригодился ей в обновлении методов работы городского общества «Знание», в котором она более пяти лет трудилась ответственным секретарём. Время требовало новых приёмов, и Роза Мухаметовна, засучив рукава, со свойственными ей энергией и педантичностью развернула организационно-пропагандистскую и научно-методическую работу в трудовых коллективах предприятий, строительных организациях, учебных заведениях Стерлитамака. Горожанам прочитывалось по 16-18 тысяч лекций в год. Лекторами были преподаватели городских вузов И.С.Ремезов, А.Х.Хакимов, В.Т.Ким, Т.И. Голованова, М.Ф.Кунц, В.В.Семчук. Для жителей города выступали академик Е.М.Примаков, лекторы Института востоковедения, МГУ, Всесоюзного радио.

В годы работы в горкоме партии и обществе «Знание» Роза Мухаметовна встречалась и общалась с именитыми гостями Стерлитамака – лётчиком-космонавтом Василием Лазаревым, актёрами Элиной Быстрицкой, Олегом Стриженовым, Ларисой Лужиной.

– Это было во многом трудное, но прекрасное время, – улыбается Богданова. – По итогам проверки общество «Знание» в Стерлитамаке было признано лучшим, а меня командировали на всероссийскую научно-практическую конференцию в Саратов для обмена опытом, где вручили почётный знак «За активную работу».

В 1989 году Роза Мухаметовна стала заместителем главного врача медсанчасти завода СК по кадровой работе. Упорядочение кадровой работы, разработка и введение должностных инструкций для каждого рабочего места, приведение в порядок штатного расписания для оформления льготных пенсий – всем этим Богданова занималась ответственно и скрупулёзно. Четверть века она отдала больнице, из которой ушла на заслуженный отдых. Трудно поверить, но трудовой стаж Розы Мухаметовны составляет 50 лет.

А ещё было многолетнее тесное сотрудничество с Дворцом пионеров и школьников, которое не прерывается и сегодня, когда патриотическое воспитание детей и молодёжи вновь выступило на первый план.



И сегодня Роза Мухаметовна остаётся в строю. Она член городского Совета ветеранов с 1987 года. Была председателем комиссии «Память», активно сотрудничает с республиканской газетой «Ветеран Башкортостана», участвовала в подготовке Книги Почёта и фотоальбома «Герои былых времён», посещает школьные музеи и историко-краеведческий музей, где выступает перед молодёжью. Принимала участие в подготовке открытия стелы «Комсомолу города».

Шествия «Бессмертного полка», парады Победы, праздничные концерты для фронтовиков и тружеников тыла – для Розы Мухаметовны это не просто мероприятия, это связь прошлого с настоящим, а настоящего – с будущим. Она убеждена, что сегодняшние молодые люди должны знать имена тех, кто строил наш город, кто трудился для его развития и процветания, кто учил и лечил людей. И сама она с трепетом и благодарностью вспоминает Елену Георгиевну Щебланову, Василия Александровича Семагина, Гадия Мухамадиевича Арсланова и многих других людей, очень много сделавших для Стерлитамака.

– Память – это мост в будущее, – считает Богданова. – На встречах с молодыми жителями Стерлитамака мы, ветераны, просим их быть патриотами, любить свой город, свою республику, свою страну, трудиться на благо Родины.



САНАТОРИЙ ДЛЯ ДУШИ



– Нашему саду в «Рассвете» в наступившем году исполняется полвека, – смеётся Роза Мухаметовна. –

Когда наш частный дом снесли, отчиму на работе дали землю под садовый участок. Своими руками он построил там домик, баню, посадил деревья и кустарники. Сегодня сад – главная отдушина для меня в тёплое время года.

Она называет свой садовый участок санаторием, где она лечится, отдыхает душой и телом. Яблоки, груши, ирга, калина, вишня, ягоды – всё это растёт и плодоносит на её сотках. И, конечно, цветы – главная страсть садовода Богдановой.

А ещё она обожает раздавать всё, что дарит ей благодарная земля, другим людям – соседям, подругам, родным, бывшим коллегам.

Вообще, необходимость одаривать, поддерживать словом и делом, помогать слабым, хлопотать за старых и одиноких – всё это у неё в крови. Раздаёт не только урожай, но и книги из личной библиотеки, жертвует деньги из своей пенсии на поддержку семей участников СВО…

– Откуда в вас этот альтруизм, это неутолимое желание помогать другим? – спрашиваю я Богданову.

– Мне хочется помогать людям. Наверное, я так воспитана. Мне нравится людей воодушевлять – я всегда стараюсь подбодрить, похвалить человека, вселить в него уверенность в себе. Поздравить другого с днём рождения, вручить маленький подарок, сказать доброе участливое слово тому, кому трудно, – это так важно порой!

– Роза Мухаметовна, а что такое, по-вашему, счастье?

– Счастье – находиться в гуще событий, иметь интересную работу, уметь дружить, путешествовать, любить город, в котором живёшь. Счастье, чтобы мама жила долго. Чтобы людям рядом с тобой становилось немного полегче. И знаете, я счастлива.



ФОТО ИЗ АРХИВА Р.М.БОГДАНОВОЙ.