Ученые Межвузовского кампуса Уфы будут изучать микробиом человека при раковых и глазных заболеваниях

— Микробиом человека – это совокупность всех микробов, существующих в организме. Основной целью работы наших ученых является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований с использованием современных молекулярно-генетических методов в областях, которые связаны с проблемами микробиома здоровых и больных людей при различных патологических состояниях. Это позволит нам производить аутопробиотики, пробиотики, метабиотики, которые помогут людям исцеляться, — комментирует и.о. заведующего кафедрой фундаментальной и прикладной микробиологии, к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории микробиома человека БГМУ Ирина Гимранова.

Лаборатория микробиома человека создана в рамках программы территориального и отраслевого лидерства «Приоритет-2030». К работе в ней активно привлекают преподавателей БГМУ, студентов, а также внешних специалистов и экспертов к проведению научных исследований фундаментального и прикладного характера на базе Лаборатории микробиома человека. Кроме того, исследователи ведут совместные проекты с российскими и международными образовательными учреждениями, коммерческими и некоммерческими организациями, публикуют статьи в российских и международных базах, подают патенты на изобретение и организуют научные мероприятия.

— В Лаборатории микробиома человека формируется собственная коллекция клинически значимых бактерий и планируется дальнейшее исследование биологических свойств бактерий с регистрацией в Всероссийской коллекции микроорганизмов, — отмечает Ирина Гимранова.

Специалисты Лаборатории разрабатывают аутопробиотики, пробиотики, метабиотики для персонифицированной терапии, изучают микробиом при раковых и глазных заболеваниях, уролитиазе и одонтолитиазе и др. Проект «Микробиом человека в Республике Башкортостан. Сравнение микробиома человека в Республике Башкортостан и Республике Казахстан» разрабатывается совместно с National Laboratory Astana.

Источник: Правительство РБ