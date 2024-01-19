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19 Января , 11:35

Новые победы спортсменов Стерлитамака

  Одним из давних спортивных клубов в Стерлитамаке, где обучают и тренируют детей и подростков национальным и народным видам спорта, является клуб «Культурист». Ежегодно воспитанники школы успешно выступают в соревнованиях разного уровня, становясь призерами и победителями. 

К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам

  Так, с 10 по 14 января в городе Нижнекамске прошло Первенство и Чемпионат Приволжского Федерального Округа по армрестлингу. Отрадно, что наполовину сборная команда Башкирии состояла из атлетов стерлитамакского клуба «Культурист». Вдвойне приятно, что из 11 субъектов, участвовших в состязаниях, наши завоевали второе командное место среди юниоров (19-21 лет), уступив только хозяевам – Республике Татарстан, третье место заняли спортсмены из Оренбургской области.

  — В соревнованиях приняли участие более 500 юношей и девушек, приехавших из Перми, Оренбурга, Пензы, Чувашии и других регионов. Я очень доволен результатами ребят. Эти соревнования являлись отборочными на Первенство и Чемпионат России, который пройдет в марте этого года в  городе Орел. 7 спортсменов нашего клуба завоевали путевки на Россию, - рассказала главный тренер Радик Магданович Ахунов.

  Также отличные результаты показали в личном зачете воспитанники клуба Вячеслав Фофонов – третье место в весовой категории 70 кг и Алмаз Исламов – третье место в весовой категории до 85 кг.

  — Я занимаюсь армрестлингом уже 3 года. Я пришел сюда, потому что мне нравится спорт, и к тому же армрестлингом занимался старший брат. Я стал третьим на соревнованиях, но результатом своим не доволен, так как хотел взять первое место. Здесь сказалось, что у меня мало опыта участия в подобных соревнованиях. В дальнейшем  планирую продолжать работать  и исправлять свои ошибки.  На данный момент я активно готовлюсь к чемпионату России. Тренировки проходят долго, упорно и тяжело. Мы занимаемся, боремся. Здесь важна дисциплина, - отметил 15-летний Вячеслав.

  Занимаются в клубе также и девушки. Начиная с 6 лет, каждую неделю Анна Ефимова спешит на тренировки в родной клуб. На сегодняшний день она кандидат в мастера спорта и чемпионка России по армрестлингу.

  — Я заняла в этот раз четвертое место на левой руке, третье - на правой. Но, к сожалению, общее место вышло четвертое. Но я не расстраиваюсь, буду думать о своей дисциплине и тренироваться дальше, чтобы отлично выступить на России. Я выбрала этот вид спорта, в связи с его эмоциональностью и сложностью. Кому-то на первый взгляд может показаться, что он простой. Но на деле в нем полным-полно разнообразных техник, по каждой из которых можно прокачивать различные мелкие виды мышц.

  А сейчас воспитанники клуба активно готовятся к республиканскому фестивалю памяти Гулуса Агзамова среди юношей по 4 видам спорта -  армрестлинг, куреш, гиревой спорт и масрестлинг, который состоится в столице Башкирии в феврале.

  Желаем удачи нашим спортсменам и новых побед!

Фото: Эльвира Рахимова. 

 

 

К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
К новым спортивным вершинам
Автор:Эльвира Рахимова
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