Новые победы спортсменов Стерлитамака

Так, с 10 по 14 января в городе Нижнекамске прошло Первенство и Чемпионат Приволжского Федерального Округа по армрестлингу. Отрадно, что наполовину сборная команда Башкирии состояла из атлетов стерлитамакского клуба «Культурист». Вдвойне приятно, что из 11 субъектов, участвовших в состязаниях, наши завоевали второе командное место среди юниоров (19-21 лет), уступив только хозяевам – Республике Татарстан, третье место заняли спортсмены из Оренбургской области.

— В соревнованиях приняли участие более 500 юношей и девушек, приехавших из Перми, Оренбурга, Пензы, Чувашии и других регионов. Я очень доволен результатами ребят. Эти соревнования являлись отборочными на Первенство и Чемпионат России, который пройдет в марте этого года в городе Орел. 7 спортсменов нашего клуба завоевали путевки на Россию, - рассказала главный тренер Радик Магданович Ахунов.

Также отличные результаты показали в личном зачете воспитанники клуба Вячеслав Фофонов – третье место в весовой категории 70 кг и Алмаз Исламов – третье место в весовой категории до 85 кг.

— Я занимаюсь армрестлингом уже 3 года. Я пришел сюда, потому что мне нравится спорт, и к тому же армрестлингом занимался старший брат. Я стал третьим на соревнованиях, но результатом своим не доволен, так как хотел взять первое место. Здесь сказалось, что у меня мало опыта участия в подобных соревнованиях. В дальнейшем планирую продолжать работать и исправлять свои ошибки. На данный момент я активно готовлюсь к чемпионату России. Тренировки проходят долго, упорно и тяжело. Мы занимаемся, боремся. Здесь важна дисциплина, - отметил 15-летний Вячеслав.

Занимаются в клубе также и девушки. Начиная с 6 лет, каждую неделю Анна Ефимова спешит на тренировки в родной клуб. На сегодняшний день она кандидат в мастера спорта и чемпионка России по армрестлингу.

— Я заняла в этот раз четвертое место на левой руке, третье - на правой. Но, к сожалению, общее место вышло четвертое. Но я не расстраиваюсь, буду думать о своей дисциплине и тренироваться дальше, чтобы отлично выступить на России. Я выбрала этот вид спорта, в связи с его эмоциональностью и сложностью. Кому-то на первый взгляд может показаться, что он простой. Но на деле в нем полным-полно разнообразных техник, по каждой из которых можно прокачивать различные мелкие виды мышц.

А сейчас воспитанники клуба активно готовятся к республиканскому фестивалю памяти Гулуса Агзамова среди юношей по 4 видам спорта - армрестлинг, куреш, гиревой спорт и масрестлинг, который состоится в столице Башкирии в феврале.

Желаем удачи нашим спортсменам и новых побед!

Фото: Эльвира Рахимова.