Знаменитый стерлитамакский дирижёр Артём Болотов отметил 35-летие

– Артём Анатольевич, ваша профессия, я бы сказал, «штучная». Насколько извилистым был ваш путь к дирижёрскому пульту?

– С известной долей юмора можно сказать, что ходить, разговаривать и музицировать я начал почти одновременно. В три года меня отдали в эстетическую группу для малышей Дома музыки, тогда расположенную по ул.К.Маркса. Я учился по классу фортепьяно, но вскоре педагог ушла в декрет, и я заявил, что к другому не пойду.

Однако волею судьбы с музыкой не расстался. Через некоторое время меня отдали в музыкальную школу № 3, которую я окончил по классу аккордеона, а в 9-м классе − по классу народных инструментов. Потом ещё два года «дохаживал» в музыкальную школу. После 11-го класса поступил без экзаменов на второй курс Салаватского музыкального колледжа по классу аккордеона, который окончил через три года.

– И всё же, где учат на дирижёра?

– В то время программа в музыкальных училищах была более глубокой. Тогда не знали такого слова «оптимизация» и дисциплина «дирижирование», рассчитанная на три года, была обязательной. После училища я поступил в Уфимскую академию искусств. Обучался одновременно на двух кафедрах: оркестрового дирижирования и аккордеона. Сейчас эти кафедры объединили.

– То есть у вас, по сути два высших музыкальных образования?

– Плюс дирижёрская аспирантура.

– Кто делает для вас аранжировки?

– У нас в оркестре есть аранжировщик Александр Семёнов. Он солист оркестра, балалаечник, расписывает партитуры музыкантам. Руководит студенческим оркестром в Салаватском училище.

– На одном из последних концертов зрители были приятно удивлены весьма разнообразной программой вашего оркестра. Помимо классических номеров и русских народных песен, произведений башкирских композиторов, там присутствовала и эстрада, причём даже зарубежная. Стараетесь идти в ногу со временем?

– Конечно, мы за то, чтобы пропагандировать традиции народного исполнительства. Но в двадцать первом веке невозможно их пропагандировать, игнорируя современные произведения, чтобы как можно больше людей приобщать к искусству. Это требование эпохи.

У меня много знакомых, далёких от искусства, от музыки. Порой одноклассники, узнав, кем я работаю, недоумённо спрашивают: «А разве у нас есть такой оркестр?». «Да, – говорю. – При филармонии». А они мне в ответ: «А разве у нас в городе есть своя филармония?!». Ладно бы только молодёжь. Люди постарше, которым уже хорошо за полвека, недоумевают: «А разве вас не закрыли?!».

– Несколько лет назад в вашем репертуаре с успехом шёл мюзикл «Бременские музыканты». Не рановато его убрали из репертуара?

– Не по нашей вине. Мы платим отчисления всем авторам с каждого концерта. Не сошлись с автором в размере гонорара и отказались.

– Расскажите о творческих планах вашего коллектива.

– У нас очень плотный график. В сезон оркестр должен подготовить четыре программы. Как правило, мы их посвящаем каким-либо событиям в культурной жизни или юбилеям. Сейчас, например, в рамках семейного абонемента «Классику читаем вместе» готовим «Сказку о царе Салтане», посвящённая Году А.С.Пушкина и 180-летию Римского-Корсакова. Потом запланирована премьера программы, посвящённая юбилею М.Глинки.

В третьем квартале − премьера драмы М.Лермонтова «Маскарад» на музыку Арама Хачатуряна. Ещё одна премьера готовится к юбилею А. Пахмутовой.

Ежегодно оркестр готовит около 100 новых сочинений разных авторов. В том числе и для вокалистов. Так, состоится сольный концерт нашего бессменного баяниста Ильнара Заманова. Есть в репертуаре и сочинения современных башкирских авторов. Например, Урала Идельбаева.

– Много лет назад в беседе со мной первый дирижёр оркестра русских народных инструментов А.В.Астахов сказал, что дирижёр за концерт сбрасывает до килограмма. Прямо как сталевар какой-то. Что вы думаете об этом?

– Есть такое мнение. Но это смотря как дирижируешь и кем дирижируешь. Многое зависит от профессионализма музыкантов. Можно поседеть. А можно и получить удовольствие, отдохнуть.

– А вы сами не пробовали писать музыку?

– Нет. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом.