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31 Января , 14:19

Блогер из Стерлитамака предложила расширить возможности «Пушкинской карты»

В столице республики  прошла встреча Главы Башкирии Радия Хабирова с блогерами региона.

Блогер из Стерлитамака предложила расширить возможности «Пушкинской карты»
Блогер из Стерлитамака предложила расширить возможности «Пушкинской карты»

Блогер из Стерлитамака Екатерина Кириллова в ходе встречи предложила расширить функционал «Пушкинской карты».

По словам Екатерины Кирилловой, в небольших городах слишком мало мест, где можно применять функционал «Пушкинской карты». К примеру, в Стерлитамаке есть два театра, один музей, картинная галерея и кинотеатр.  Вместе с тем в близлежащих районах действует множество больших и малых домов-музеев, краеведческих экспозиций в домах культуры, проводятся праздники и мастер-классы. Но у этих учреждений нет своих сайтов, терминалов оплаты, то есть инструментов, с помощью которых они могут принимать посетителей по федеральной программе культурного просвещения.     

Напомним, "Пушкинская карта" -  электронный продукт созданный для доступа молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет к посещению культурных мероприятий за счёт государственных средств в пределах  лимита, пополняемого ежегодно.

Глава республики обещал уточнить все детали этого предложения в министерстве культуры республики, с учетом того, что федеральная программа «Пушкинской карты» реализуется по достаточно строгим критериям. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Валерий Шахов.

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