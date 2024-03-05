В Стерлитамаке вручили грамоты «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан»

Из года в год стерлитамакские педагоги лидируют на мероприятиях, посвящённых профессиональному мастерству. На днях начальник отдела образования городского округа З.Я. Ишбаев вручил грамоты и поздравил лауреатов конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» З.А.Камалову и Г.Н.Александрову. Они вошли в пятёрку сильнейших профессионалов.
Залия Ахмадиевна Камалова – воспитатель д/с №62 – на дополнительных занятиях обучает детей башкирскому языку.
К ней приходят ребята разных национальностей – башкиры, русские, чуваши…
Мальчикам и девочкам 4-5 лет интересно узнавать новые слова, пытаться разговаривать, приветствовать родителей на башкирском языке.
Особенно им нравятся утренники, где они поют песни, читают стихи, рассказывают сказки на русском и башкирском языках.
– Залия Ахмадиевна, почему ваших воспитанников так привлекает башкирский язык?
– Всё очень просто: к русскому языку они привыкли. Башкирскую речь слышат гораздо реже, многие детки только в детском саду. А ребята так устроены, что им очень интересно узнавать что-то новое, не каждому доступное. К тому же, утренники, чтение сказок, театральные инсценировки воспринимаются ими как праздничные игры. Вот и сейчас полным ходом идёт подготовка к 8-му марта. Разучиваем стихи о любимых мамочках. Танцы и песни народов нашей республики мы также не оставили без внимания.
– Культура народа тесно связана с его языком?
– Теснее, чем все мы полагаем. Само собой язык и фольклор – понятия неразрывные, но образ народа формируют и обряды, одежда, утварь, ювелирные украшения, живопись. А они тоже находятся под влиянием родного языка.
У нас в детском саду есть музей, где девочки и мальчики знакомятся бытом, узнают вкусы, обычаи и праздники башкирского народа.
Лауреат конкурса Г.Н.Александрова – воспитатель д/с № 79 – развивает у детей пространственно-временные представления.
– Гульназ Наилевна, не могли бы вы рассказать, каким образом вы это делаете?
– Мы вместе с родителями разработали тренажёр «Разумейка». О его устройстве и о том, как он действует долго рассказывать. Приходите к нам на занятия сразу всё поймёте, как говорится: «лучше один раз увидеть...»
Но расскажу, для чего этот тренажёр нужен. Ребятишки, как известно, часов не наблюдают. С помощью нашего тренажёра дети учатся определять протяжённость времени – час, минуту, секунду. Заодно им даются элементарные знания по математике, например, числовой ряд. В итоге малыши пробуют ориентироваться во времени, планировать свой день.
– Пространственно-временные представления – серьёзная тема, требующая развития эрудиции.
– А у нас практикуется 9 направлений познавательной деятельности. Назову некоторые из них: художественно-эстетическое, физкультурное, познавательно-исследовательское, музыкальное.
Мы рисуем, лепим, делаем аппликации, бегаем, прыгаем, играем с мячом, узнаём о природных явлениях, исследуем их. И на всё отводим своё время, вводим гибкое планирование.
– Например, что вы исследовали?
– Снежинки. Смотрели на них через увеличительные стёкла. Сколько восторгов было!
– Какую тему для изучения выбрали сами дети?
– Мир юрского периода.
– Интересно почему?
– Ребята знакомы с видом домашних животных, диких – они видят в зоопарке. А вот динозавры для них – увлекательная загадка! Дети любят фантазировать, пытаясь самостоятельно объяснить таинственное для них явление. Но при этом готовы задавать взрослым бесконечные вопросы.
– И вы на них отвечаете?
– Отвечаю, когда знаю. А если нет, честно признаюсь ребятишкам, и мы вместе начинаем искать нужную информацию в википедии, энциклопедиях, в научно-популярной литературе. При этом не забываем о времени. Как бы интересно не было, приходиться прерывать поиск – наступило время обеда.
– Что вам дало участие в конкурсе педагогов-профессионалов?
– Во-первых, мы готовились к конкурсу вместе с детьми. И узнали много нового. Ребята во всём меня поддерживали, помогали, как могли, а это дорогого стоит. Мы везде успевали. И детвора убедилась на опыте, если грамотно использовать время – всё успеешь!
Во время конкурса я познакомилась с новейшими педагогическими методиками, рассказала о своём опыте, усвоила чужой.
Конкурсы профессионального мастерства заряжают энергией и стимулируют творчество, ведь педагогика больше искусство, чем наука.
Фото Тамары Андреевой.