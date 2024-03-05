В Стерлитамаке вручили грамоты «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан»

Из года в год стерлитамакские педагоги лидируют на мероприятиях, посвящённых профессиональному мастерству. На днях начальник отдела образования городского округа З.Я. Ишбаев вручил грамоты и поздравил лауреатов конкурса «Педагог года дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» З.А.Камалову и Г.Н.Александрову. Они вошли в пятёрку сильнейших профессионалов.

Залия Ахмадиевна Камалова – воспитатель д/с №62 – на дополнительных занятиях обучает детей башкирскому языку.

К ней приходят ребята разных национальностей – башкиры, русские, чуваши…

Мальчикам и девочкам 4-5 лет интересно узнавать новые слова, пытаться разговаривать, приветствовать родителей на башкирском языке.

Особенно им нравятся утренники, где они поют песни, читают стихи, рассказывают сказки на русском и башкирском языках.

– Залия Ахмадиевна, почему ваших воспитанников так привлекает башкирский язык?

– Всё очень просто: к русскому языку они привыкли. Башкирскую речь слышат гораздо реже, многие детки только в детском саду. А ребята так устроены, что им очень интересно узнавать что-то новое, не каждому доступное. К тому же, утренники, чтение сказок, театральные инсценировки воспринимаются ими как праздничные игры. Вот и сейчас полным ходом идёт подготовка к 8-му марта. Разучиваем стихи о любимых мамочках. Танцы и песни народов нашей республики мы также не оставили без внимания.

– Культура народа тесно связана с его языком?

– Теснее, чем все мы полагаем. Само собой язык и фольклор – понятия неразрывные, но образ народа формируют и обряды, одежда, утварь, ювелирные украшения, живопись. А они тоже находятся под влиянием родного языка.

У нас в детском саду есть музей, где девочки и мальчики знакомятся бытом, узнают вкусы, обычаи и праздники башкирского народа.

Лауреат конкурса Г.Н.Александрова – воспитатель д/с № 79 – развивает у детей пространственно-временные представления.

– Гульназ Наилевна, не могли бы вы рассказать, каким образом вы это делаете?

– Мы вместе с родителями разработали тренажёр «Разумейка». О его устройстве и о том, как он действует долго рассказывать. Приходите к нам на занятия сразу всё поймёте, как говорится: «лучше один раз увидеть...»

Но расскажу, для чего этот тренажёр нужен. Ребятишки, как известно, часов не наблюдают. С помощью нашего тренажёра дети учатся определять протяжённость времени – час, минуту, секунду. Заодно им даются элементарные знания по математике, например, числовой ряд. В итоге малыши пробуют ориентироваться во времени, планировать свой день.

– Пространственно-временные представления – серьёзная тема, требующая развития эрудиции.

– А у нас практикуется 9 направлений познавательной деятельности. Назову некоторые из них: художественно-эстетическое, физкультурное, познавательно-исследовательское, музыкальное.

Мы рисуем, лепим, делаем аппликации, бегаем, прыгаем, играем с мячом, узнаём о природных явлениях, исследуем их. И на всё отводим своё время, вводим гибкое планирование.

– Например, что вы исследовали?

– Снежинки. Смотрели на них через увеличительные стёкла. Сколько восторгов было!

– Какую тему для изучения выбрали сами дети?

– Мир юрского периода.

– Интересно почему?

– Ребята знакомы с видом домашних животных, диких – они видят в зоопарке. А вот динозавры для них – увлекательная загадка! Дети любят фантазировать, пытаясь самостоятельно объяснить таинственное для них явление. Но при этом готовы задавать взрослым бесконечные вопросы.

– И вы на них отвечаете?

– Отвечаю, когда знаю. А если нет, честно признаюсь ребятишкам, и мы вместе начинаем искать нужную информацию в википедии, энциклопедиях, в научно-популярной литературе. При этом не забываем о времени. Как бы интересно не было, приходиться прерывать поиск – наступило время обеда.

– Что вам дало участие в конкурсе педагогов-профессионалов?

– Во-первых, мы готовились к конкурсу вместе с детьми. И узнали много нового. Ребята во всём меня поддерживали, помогали, как могли, а это дорогого стоит. Мы везде успевали. И детвора убедилась на опыте, если грамотно использовать время – всё успеешь!

Во время конкурса я познакомилась с новейшими педагогическими методиками, рассказала о своём опыте, усвоила чужой.

Конкурсы профессионального мастерства заряжают энергией и стимулируют творчество, ведь педагогика больше искусство, чем наука.

Фото Тамары Андреевой.