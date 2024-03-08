Медицинская сестра из Стерлитамака с детства мечтала об этой профессии

Есть люди, которые самим фактом своего присутствия и позитивного отношения к миру меняют жизнь окружающих к лучшему. А если это ещё и настоящие профессионалы, тогда им в любом коллективе просто цены нет. Об одном таком человеке мы хотим сегодня рассказать нашим читателям. Это Ирина Александровна Султанова, медицинская сестра перевязочного кабинета травматологического пункта Стерлитамака.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА



В начале марта исполнился 31 год с того дня, как молодая медсестра Ирина Султанова пришла работать в травматологию сразу после окончания Стерлитамакского медицинского училища.

– Мне было одиннадцать лет, когда я, находясь в гостях у родственника, порезала ногу косой, – рассказывает Ирина. –

Порез оказался глубоким, меня положили в травматологическое отделение больницы медсанчасти завода СК. Несмотря на сильную боль, я всерьёз была увлечена всем, что происходило в больнице. И в отделении мне понравилось. Глядя на слаженную работу врачей и медсестёр, я для себя решила, что когда вырасту, тоже буду здесь работать. И обязательно медсестрой. Хотя у моих родителей высшее образование, о дипломе врача я не помышляла. Так и произошло. Когда после училища Ирина пришла устраиваться в больницу, место нашлось как раз в травматологическом отделении. Как она и мечтала.



ЛЮБИМАЯ РАБОТА



В 2000 году после реорганизации отделения Ирину перевели работать в городской травмпункт.

– Мою работу монотонной не назовёшь. Здесь очень интересно, – признаётся она.

Перед твоими глазами проходят сотни разных судеб, характеров, человеческих историй. И хотя труд перевязочной медсестры тяжёлый, а порой и экстремальный, трудностей как-то не замечаешь. Порой идёт речь не просто о здоровье, о жизни человека – сильное кровотечение, тяжёлая травма, болевой шок, ножевое ранение, аллергическая реакция после укуса пчелы. Если случай тяжёлый, оказываем первую помощь и вызываем «скорую». Тяжёлые случаи мобилизуют сотрудников травмпункта, сплачивают коллектив. Мы все становимся как бы единым организмом, стараясь максимально помочь пострадавшему.

– С какого рода травмами к вам обращаются?

– Пациенты с ушибленными, рваными ранами после операции приходят к нам на долечивание. Мы их перевязываем, снимаем швы. Укушенным собаками, кошками и другими животными делаем перевязки и уколы от бешенства.

– Те самые, по сорок штук в живот?

– Нет, ситуация поменялась лет пятнадцать назад: появилась новая вакцина, которая позволяет делать всего шесть уколов по определённой схеме.

Хочется обратиться к горожанам, чтобы они не пытались гладить незнакомых животных на улице, не разнимать дерущихся котов. Часто люди выезжают на природу и там встречают симпатичных грызунов – лис, белочек, мышек, которые тоже являются переносчиками бешенства. Тогда и проблем со здоровьем будет меньше.

Если вас всё-таки укусило животное, надо срочно обращаться в травмпункт. Ведь даже незначительная царапина способна привести к тяжёлым последствиям. Лекарства от бешенства не существует, есть только профилактическая вакцина.



ЧУЖАЯ БОЛЬ – КАК СВОЯ



Кроме работы в перевязочном кабинете Ирина Александровна часто дежурит по выходным.

– Работу люблю за постоянное общение с людьми, за то, что могу видеть её результаты, – признаётся она. – Раны затягиваются, больные выздоравливают. И у меня от этого на душе становится светлее.

Ирина говорит, что к каждому пациенту она старается подобрать свой ключик: кого-то надо приободрить, кому-то посочувствовать, кого-то просто выслушать. Бабушек, особенно одиноких, она терпеливо слушает, когда те рассказывают о своих домашних питомцах.

– Наша работа всегда связана с болью, со страданием, – считает Ирина. – И привыкнуть к этому невозможно. Нужно понять человека и постараться максимально ему помочь. Стараешься себя мобилизовать, найти нужные слова для любого пострадавшего. И на работу мне всегда хочется идти. Может быть, ещё и потому, что у нас замечательный, дружный, сплочённый коллектив. Мы и вне работы общаемся: вместе отдыхаем, участвуем в различных конкурсах.

Иногда приходится слышать в адрес работы травмпункта негативные отзывы. И, если честно, становится обидно до слёз. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь людям облегчить их боль. И никогда не оставляем их без поддержки.

– Отличный специалист и очень хороший человек, – отзывается о Султановой старшая медсестра травматологического пункта Лилия Владиславовна Ефимова. – На нашу Ирину Александровну во всём можно положиться, Уверена, что она никогда не подведёт.



ГЛАВНОЕ – БЫТЬ НА ПОЗИТИВЕ



Волны любви и позитивного отношения к жизни Ирина распространяет не только на работу, но и на свою семью. С мужем Маратом они вместе уже три десятка лет.

– Помню, когда я впервые вышла на работу, коллеги поздравляли меня с замужеством. Это было так приятно! И уже тридцать лет пролетели как один день!

Супруги Султановы вырастили двоих детей. Сын Рамиль пошёл по стопам отца, выбрал профессию инженера, живёт и работает в Санкт-Петербурге. Дочь Арина профессио-

нально занимается музыкой: заканчивает Салаватский музыкальный колледж по классу домры и уже работает в оркестре Стерлитамакской филармонии. Осваивает ещё один музыкальный инструмент – гитару.

– Так случилось, что никто из наших детей не пошёл в медицину, – улыбается Ирина. – Но оба своими профессиями довольны, и я этому рада. Знаю по собственному опыту: очень важно найти своё место в жизни.

– У вас есть хобби?

– Когда дети выросли, и у меня появилось немного свободного времени, я решила, что это время надо использовать для себя. Люблю выезжать на природу, на шашлыки. Вместе с мужем ходим в бассейн, в воде я расслабляюсь, отдыхаю душой и телом. И прихожу к выводу, что надо беречь здоровье, больше улыбаться и стараться быть на позитиве. Тогда и в семье, и на работе всё будет хорошо.

Фото Сергея Крамскова.