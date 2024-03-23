В Стерлитамакском театре поставили спектакль по Оскару Уайльду

Яркие характеры, искромётные диалоги этой остроумной пьесы доставляли и публике, и, похоже, самим артистам большое удовольствие. Но самое замечательное, что в спектакле удалось подчеркнуть некоторые важнейшие нюансы, на которых базировалась комедия.

Главные герои постановки – Алджернон Монкриф (Александр Коробейников/Александр Васин) и Джон Уординг (Фаниль Тулунгужин/Александр Васин) – представители золотой молодёжи, которых формирует мода, общественное мнение и правила этики английских джентльменов. Молодые люди внутренне не отличались друг на друга. Уловить разницу в их характерах было совершенно не возможно. Они оба проявляют завидную изобретательность, чтобы разнообразить свою обеспеченную, безмятежную жизнь и без проблем предаваться самым изысканным удовольствиям. Чтобы всегда выходить сухими из воды и казаться окружающим серьёзными молодыми людьми с обострённым чувством долга, они пускаются в авантюрные проделки. Джон выдумывает беспутного брата Эрнеста (на которого он списывает все свои художества), а Алджернон – друга Бенбери (у бедняги слабое здоровье, за ним нужно ухаживать буквально днём и ночью).

Молодые люди легкомысленны, влюбчивы, остроумны, слегка циничны и совершенно беспомощны в реальной жизни.

Актёры прекрасно справились с непростой задачей: превратили своих героев в реальные и значимые личности. У зрителей создалось ощущение, что они подглядывали в окно…

Французы говорят: «Ищите женщину». Оскар Уайльд не пренебрёг этими словами и для завязки сюжета явил двух дам – леди Брекнелл (мать) и Гвендолин Ферфакс (дочь). За ними следовало каменное изваяние – муж и отец. Зрители в недоумении, что за каменный гость? Но терпение – разгадка впереди.

Как оказалось, Джон влюблён в Гвендолин (Камилла Хакимова/Василиса Сунарчина). И Алджернон, чтобы оставить друга наедине с возлюбленной, под каким-то предлогом уводит леди Брекнелл (Елизавета Тодорова).

Влюблённый не успевает и глазом моргнуть, как девица обходными манёврами и прямой атакой пытается вырвать у него объяснение в любви и предложение взять её в супруги. Она, в конце концов, оценила все перспективы и, придав взгляду обворожительную мягкость, с обожанием смотрит на обескураженного девичьей агрессией Джона. До бедняги доходит: женщины, обожествляя мужчин и поклоняясь им, начинают тут же надоедать, постоянно требуя исполнения своих желаний.

В самый неподходящий, а может быть, наоборот, подходящий момент является мамаша.

Елизавета Тодорова изображает женщину неглупую, хитрую и талантливо ехидную, которая только и делает, что отпускает ядовитые замечания по поводу и без повода. Под шляпкой у великосветской леди причёска из змеевидных кос. Они становятся дыбом, когда милостивая леди изволит гневаться. Да это же Медуза Горгона! Мифическое существо, превращающее в камень всех, на кого она только взглянет. Так вот почему её муж – каменная статуя! Хороша аллегория? Изобретение режиссёра-постановщика. Автор пьесы ограничился только скромным намёком. Тут же вспоминаются слова из другой пьесы Оскара Уайльда: «Если женщины не на вашей стороне, то вы человек конченный…»

Возлюбленная Алджернона – Сесили Кардью (Юлия Веретнова/Евгения Рудженец) – голубиной чистоты девица: светлые волосы, белое платьице, косички и самый невинный вид. Она из тех, кто отдаёт мужчине самое драгоценное в жизни, но… неизменно требует отданное ею обратно – и всё самой мелкой монетой.

Кульминация – встреча двух юных героинь, которые убеждены, что влюблены в одного и того же мужчину – Эрнеста. По правде говоря, о нём девушки ничего толком не знают. И не нужно! Созданный собственным воображением возлюбленный – идеал девичьих грёз! Поединок резвых девчонок – увлекательное зрелище, если он случается в театре. Искусство, как известно, облагораживает даже жёсткие дуэли нежных представительниц слабого пола.

В спектакле есть ещё одна сладкая парочка. Это доктор богословия Чезюбл (артист Ильдар Сахапов) и гувернантка Сесили – мисс Призм (актриса Юлия Шабаева).

Мисс Призм не просто гувернантка. Она писательница. У дам замечательных во всех отношениях мода на литературное творчество возникла как раз во времена Оскара Уайльда. И он не мог равнодушно пройти мимо удивительного явления и как-то обронил высказывание по этому поводу: «Женщины – декоративный пол. Им не о чем говорить, но всё, что они скажут, очаровательно». В доказательство создал персонаж – мисс Призм. Нестареющая девушка в годах, рассеянная, вечно влюблённая, отягощённая потребностью писать романы, где добро побеждает зло, а любовь ненависть. Венчает писательница свои творения обязательным счастливым концом. Много лет назад, будучи нянькой младенца, она настолько увлеклась замыслами будущего литературного шедевра, что засунула в свой огромный чемодан ребёнка и забыла его на вокзале. Добрые люди обнаружили чемодан, а в нём – малыша. Мальчика усыновил состоятельный и серьёзный джентльмен. Из ребёнка вырос Джон Уординг!

Крутой поворот сюжета? Оскар Уайльд спародировал один из популярных в то время женских романов, а Юлия Шабаева, возможно, одну из современных писательниц. Получилось полное совпадение желаний автора с остроумной игрой артистки.

Поклонник мисс Призм – доктор богословия Чезюбл, в исполнении артиста Ильдара Сахапова, обаятельный, добродетельный мужчина с развитым чувством юмора. Его можно назвать представителем старой доброй Англии, когда во времена достославного правления королевы Виктории, мужчины были настоящими мужчинами, а не мотыльками в разноцветных жилетах, легкомысленными и ненадёжными. Доктор богословия относился к женщинам как того требовала этика английских джентльменов: «Женщины созданы для того, чтобы их любить, а не для того, чтобы их понимать»

В финале все влюблённые парочки соединились, и наступил долгожданный конец. На сцене к всеобщему удовольствию воцарилось простое человеческое счастье в стиле образцовых женских романов английских писательниц. Для зрителей тоже был приготовлен happy end. У них поднялось настроение благодаря блистательным шуткам, удивительным парадоксам Оскара Уайльда и талантливой игре актёров русского драмтеатра.

Только лакей Монкриф (заслуженный артист РБ Артур Ишмухаметов) остался один, зато с неизменными принципами и непонятными намёками. Зачем ему нужно было двигать по сцене конструкцию, напоминающую гроб, и превращать её – то в празднично накрытый стол, то в чемодан бестолковой писательницы, то ещё во что-нибудь? Зрители ломали, ломали головы да так и ушли…

А как иначе? Должна же быть в спектакле загадка!