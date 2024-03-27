Об актёре Стерлитамакского драматического театра Ильдаре Сахапове

В детстве Ильдар учился в двух школах – общеобразовательной и музыкальной. В юности – в колледже радиоэлектроники и Уфимском государственном институте искусств, которые успешно окончил.



В 2005 году И.А.Сахапов поступил в Стерлитамакский русский драматический театр. Каждая роль, сыгранная артистом на сцене драмтеатра – будь то Калаф («Принцесса Турандот»), Валер («Скупой»), Пётр («Вот такая любовь»), Сеньор Мишель («Пельмени с Фёдором») или зять Людовик («Будьте здоровы»), Дед («Ганди молчал по субботам») – надолго остаётся в памяти благодарных зрителей.

АКТЁР И ЕГО РОЛИ



Ильдар Сахапов с первых же ролей полюбился нашим зрителям. Взять, к примеру, Степана из «Женитьбы» Гоголя. Разбитной кудрявый парнишка был ревностным поклонником популярной идеи: как бы сделать так, чтобы ничего не делать! Но какой же он был обаятельный!

Через несколько лет Ильдар Сахапов сыграл Митрофанушку в комедии Фонвизина. Этот недоросль, ленивый и невежественный, опять-таки вызывал у зрителей искренние симпатии. Весёлый, находчивый, с живым умом Митрофанушка был приятен глазу и близок сердцу. С какой неподражаемой самоуверенностью он излагал своё видение русского языка, утверждая, что дверь – прилагательное, она ведь к косяку прилагается.



Очень непростые роли (роли-оксюмороны) достались актёру в спектакле «Тени» по сказке Евгения Шварца и постановке-шутке «Страсти» по рассказу Чехова.

В обоих случаях Ильдар играет докторов. Это сильные по природе личности, но слабые в сложившихся обстоятельствах.

Доктора из «Теней» слабым делает семья. Больше всего на свете он боится за близких ему людей. Это его единственно уязвимое место.

Чеховский Иван Алексеевич – милый интеллигентный человек. Он испугался любви в общем-то очаровательной девушки. Любви наивной, немного навязчивой, но неподдельной и глубокой.



Персонаж иной закваски – виконт де Вальмон из спектакля «Опасные связи». Он красив, циничен и опасно обаятелен.

Дедушка из «Ганди молчал по субботам» – образ собирательный и узнаваемо реальный. Многие зрители увидели в персонаже Ильдара Сахапова своего собственного деда.

Однажды режиссёр из Нальчика Владимир Теуважуков, который поставил в нашем театре комедию «Блэз», сказал об Ильдаре Сахапове:

– Амплуа этого молодого обаятельного актёра – герой-любовник. К тому же, он обладает несомненным комедийным талантом, редкой способностью увидеть смешное в самой обычной ситуации.



На вопрос: «Артист работает как фотограф?» Ильдар Ахунович ответил:

– Нет, конечно. Актёр не фотографирует своего героя. Он становится им со всеми достоинствами и недостатками, оттенками души, внешними особенностями. Происходит реальное превращение одного человека в другого. Таинственный процесс. Его не объяснить словами.

– Можно сказать, мистический. Есть опасность войти в образ, а обратно не выйти, то есть стать самим собой?

– Нет. Если вы заметили, в большинстве своём актёры –

многогранные личности. Случается, мы берём у своих персонажей то, что понравится. Почему нет?

Бывает, прилипает и то, что совсем не по вкусу. Что делать? Издержки профессии.

Но как бы там ни было, считаю, что в театре оказался неслучайно, и всегда готов играть самые разные роли.



О СЕМЬЕ, ДЕТЯХ И УВЛЕКАТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ

У Ильдара Ахуновича прекрасная семья. О своей спутнице жизни он говорит:

– Гузель – невероятно талантливый человек! Пишет песни целиком. И слова, и музыку.

Мы с ней организовали вокально-театральную мастерскую «Этюд», где занимаемся с детьми разных возрастов. Учим, набираемся опыта, ставим спектакли.

У нас растут два сына: одиннадцатилетний Аскар и трёхлетний Эрнест.

– Вы играете в театре, руководите студией, воспитываете детей. Как со временем?

– Если время правильно распределять, на всё хватит.

– Сколько лет мастерской «Этюд»?

– Пять.

– Какие спектакли сыграли за это время?

– Три больших спектакля: «Снежная королева», «Ночь в музее», «Федорино горе».

– И в итоге?

– Победы на театральных фестивалях различного уровня. Это не может не радовать. Радует ещё и то, как выросло мастерство наших, как мы их называем, подмастерий. Они выгодно отличаются от вновь прибывших к нам ребят.

– Ваши подмастерья, как я поняла, разного возраста. Они делятся на группы?

– Конечно. У них и репертуар соответствующий. Младшая группа играла в спектакле «Репка», средняя –

в постановке на стихи российских поэтов, старшая – «Прекрасное далёко».

– Известно, что вы недавно завоевали грант. Расскажите об этом.

– Идея постановки спектакля о подростках зародилась весной 2023 года. В нашей мастерской началась работа над прозой. Каждый выбирал отрывок из прозаического произведения и читал.

Затем мы знакомились с историей написания, разбирали художественные особенности текста, работали над выразительностью речи.

Случилось так, что одна девочка, которая ходит к нам очень давно, стала зачитывать отрывки из повести «Чучело». Как известно, это одно из самых сильных произведений Владимира Карповича Железникова. В ней рассказывается о буллинге доброй, милой, простой девочки.

Наша чтица – девчушка нежная, хрупкая, с нетипичным для её внешности бархатным грудным тембром. Читает, а перед нами такая яркая, убедительная картина вырисовывается.

Позже, во время беседы с мамой нашей исполнительницы, мы узнали, что её дочка испытала нечто подобное. И вот тут сложился пазл!

А в августе узнаём, что БСК принимает заявки на грант. Стали изучать требования. Это была наша первая заявка-проба. Она оказалась успешной. Но, честно говоря, мы и не надеялись дойти до финала. Сомнения были. Спасибо людям, которые нас поддерживали, советовали, подсказывали.

Не секрет, тема буллинга актуальна всегда. Только раньше буллинг не был столь изощрённым. А сейчас через соцсети можно буквально затравить человека.

– Вы можете сказать, какие причины вызывают буллинг?

– Главная причина: ребята, которые попали в трудные жизненные условия, стараются приспособиться, делают свои выводы, мол, сила и наглость многое решают. К тому же, если им дома плохо, то они выливают свою агрессию на более счастливого и доброго человека. Увы, доброта многими из таких детей понимается как слабость.

– Как вы работали с текстом? Вносили свои изменения?

– Основа текста осталась неизменной. Ситуация та же. Только у нас сжигают дневник героини.

Весь спектакль построен на контрапункте: волшебные мечты герои-

ни сталкиваются с грубой реальностью.

Наша постановка начинается с чёрно-белого кино с Чарли Чаплиным. Кто хоть раз видел на экране чаплинского главного героя – «маленького человека» Чарли, никогда не будет жестокосердным. Потребность обратить внимание зрителей, заставить их «Услышать котёнка под лестницей» Чаплин будет испытывать в своём творчестве многие годы.

Дети в спектакле «Прекрасное далёко» (так мы назвали постановку по повести «Чучело») играют самих себя.

– Есть какие-то отличия в постановке, репетициях детских спектаклей?

– Нет. Всё происходит как в театре, но только с детьми.

У нас два состава актёров, то есть на каждую роль – два исполнителя.

– Но есть и отличия?

– У нас семейная мастерская. В том смысле, что родители наших подмастерий принимают активное участие в жизни и творчестве «Этюда». Они нам доверяют и очень помогают.