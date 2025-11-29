Учитель из Уфы - призёр Всероссийской премии «Голос истории»

По информации ИА «Башинформ», учитель истории из Уфы Юлия Наилевна Садыкова заняла 2-е место во Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодёжи «Голос истории» в номинации «Лучший педагогический подход».

28 ноября в Москве в концертном зале Третьяковской галереи состоялась церемония вручения Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодёжи «Голос истории».

Премия в сфере исторического просвещения молодёжи проводится в России впервые. Её цель — выявить, поддержать и распространить лучшие практики, поощрить инновационные подходы и вовлечение детей и молодёжи в активное изучение и сохранение исторического наследия страны. На участие в премии было подано 1 775 заявок из 87 регионов России, а также пяти иностранных государств.

Юлия Садыкова работает в уфимской «Новошколе» и известна своим новаторским подходом к преподаванию. Её уроки включают экскурсии в виртуальной реальности, интерактивные игры, запись подкастов и создание театрализованных постановок. Такой подход находит живой отклик у учеников и отмечен на федеральном уровне.

Помимо основной деятельности, Юлия Садыкова является сооснователем проекта «Лига педагогического стендапа», который помогает учителям бороться с профессиональным выгоранием.

В этом году Юлия Наилевна также стала финалистом федерального телешоу «Классная Тема!» на телеканале «Россия-1», а ранее была признана победителем в конкурсах «Лучший медиапедагог страны», «Воспитать человека – 2023», «Вклад учителя — 2022», а также отмечена Московским международным салоном образования победителем в номинации «Личный бренд года в образовании».

Фото: пресс-служба Минпросвещения РБ