В Башкирии завершилась неделя науки

Владимир Сурдин - один из самых известных популяризаторов астрономии в стране, автор «Неземного подкаста», представитель Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ. Его лекция собрала полный зал - студенты, школьники, преподаватели и молодые исследователи пришли послушать об экзопланетах, современных телескопах и гипотезах возникновения жизни.

Лекция вызвала живой диалог со слушателями, а после выступления Сурдин поделился впечатлениями о кампусе:

- Уфа готова к земным цивилизациям - это точно. Мне здесь было невероятно удобно работать. Аудитория технически идеальна: зал, экран, акустика - все продумано. Именно поэтому я говорил так долго - просто было хорошо. И экскурсия по кампусу впечатлила. Завидую вам: тут работают люди с горящими глазами. Особенно те, кто делает шейку бедра на 3D-принтере - не дай бог сломаем, сразу к ним.

Лекция стала ярким завершением Месяца науки, который шел в Межвузовском кампусе 28 октября и объединил ведущие вузы и научные центры региона. В ноябре здесь прошли десятки лекций, мастер-классов, форумов и кинопоказов - от «Науки 0+» до конференций Российского общества акушеров-гинекологов и встреч с лучшими популяризаторами знаний. Всего состоялось 47 мероприятий для разных целевых аудиторий.

