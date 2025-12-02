В Башкирии состязались лучшие российские специалисты по охране труда

Свои знания и опыт продемонстрировали 1108 специалистов в области охраны труда из различных регионов страны. Активное участие приняли новые регионы России: ДРН, ЛНР и Херсонская область. Цель конкурса, который проводится в рамках нацпроекта «Кадры», — выявить и тиражировать лучшие практики профмастерства.





— В 2007 году Башкортостан первым в стране провел конкурс на лучшего специалиста по охране труда. Назывался он I Республиканский конкурс «Лучший инженер по охране труда-2007». Впоследствии он был переименован и стал называться «Лучший специалист по охране труда», а с 2021 года нашу практику перенял Минтруд России, который с этого времени начал проводить аналогичный конкурс на федеральном уровне. Параллельно с ним мы продолжаем организовывать свой, региональный конкурс, — прокомментировала министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.





В этом году в XIX Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда — 2025», который состоялся в апреле, приняли участие более 360 специалистов в области охраны труда (в прошлом году — 343, в позапрошлом — 216). А прошедший сегодня конкурс «Лучший специалист по охране труда Урала — 2025» и вовсе побил все рекорды — более 1500 тысячи заявок и более 1100 участников. Проведение такого масштабного мероприятия подчеркивает важность работы специалистов по охране труда в обеспечении безопасности и сохранении здоровья работников.





Конкурс проводился дистанционно онлайн в формате тестирования в один этап. Каждый участник должен был ответить за 50 минут на 50 вопросов. Перед участниками конкурса стояла задача — дать наибольшее количество правильных ответов за кратчайшее время.





В итоге быстрее и правильнее всех ответил на все вопросы, а также получил звание «Лучший специалист по охране труда Урала — 2025» ведущий специалист в области охраны труда АО «УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2» Евгений Костюков (г. Екатеринбург). Второе место в конкурсе завоевал ведущий специалист по охране труда СОТ Курганского НУ АО «Транснефть-Урал» Павел Колупаев (г. Курган). Третье место было присуждено специалисту по охране труда 1 категории ЛПДС «Языково» Туймазинского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал» Светлане Овчинников (г. Туймазы).



По итогам конкурса организаторы составят рейтинг «100 лучших специалистов по охране труда Урала — 2025», а также определят лучших специалистов по охране труда по отраслям экономики в соответствии с кодами ОКВЭД.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.