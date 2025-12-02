В мессенджере МАХ заработал сервис отслеживания новостроек

С помощью бота пользователи МАХ могут узнать о ключевых событиях стройки: ходе строительства и новых фотографиях объектов, изменениях проектной декларации и документации, обновлении цены, вводе домов в эксплуатацию, изменении статуса застройщика, сообщили в минстрое РФ.

Для того чтобы получать уведомления, пользователю достаточно авторизоваться на портале наш.дом.рф, добавить новостройку в избранное или сохранить поисковый запрос, после чего выбрать в предложенных вариантах оповещение в мессенджере МАХ. Бот автоматически начнёт присылать обновления по избранным объектам и сохранённым поискам в мессенджер.





Источник: ИА "Башинформ"

Фото: минстрой РБ / сайт