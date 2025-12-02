-11 °С
2 Декабря , 15:12

В мессенджере МАХ заработал сервис отслеживания новостроек

Минстрой России и ДОМ.РФ запустили в мессенджере МАХ сервис отслеживания новостроек. 

С помощью бота пользователи МАХ могут узнать о ключевых событиях стройки: ходе строительства и новых фотографиях объектов, изменениях проектной декларации и документации, обновлении цены, вводе домов в эксплуатацию, изменении статуса застройщика, сообщили в минстрое РФ. 

Для того чтобы получать уведомления, пользователю достаточно авторизоваться на портале наш.дом.рф, добавить новостройку в избранное или сохранить поисковый запрос, после чего выбрать в предложенных вариантах оповещение в мессенджере МАХ. Бот автоматически начнёт присылать обновления по избранным объектам и сохранённым поискам в мессенджер.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: минстрой РБ / сайт

 

