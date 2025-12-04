Башкирия готова пересматривать подходы к повышению производительности труда

Ключевое событие первого дня форума собрало представителей Минэкономразвития России, Фонда «ЦСР» и делового сообщества. Организаторами выступили Министерство экономического развития РФ, Фонд «Центр стратегических разработок» и АНО «ЦСР РБ».

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил символичность того, что открытие форума посвящено именно теме производительности труда. Он напомнил, что республика входит в число пилотных регионов по запуску новых программ развития, включая проекты повышения эффективности, и готова стать площадкой для апробации обновлённых подходов в этой сфере.

– Прежде всего хочу выразить благодарность коллегам из Минэкономразвития России, Всероссийской академии внешней торговли и Федерального центра компетенций за помощь и всестороннюю поддержку в реализации мер по повышению экономической эффективности Башкортостана. Мы планируем расширять вовлечение предприятий региона в проекты по росту производственной эффективности для увеличения вклада в валовой региональный продукт. Ключевую роль здесь играет готовность самих компаний к изменениям, в том числе через образовательные программы и цифровизацию, – подчеркнул Рустам Муратов.

При этом он добавил, что сейчас необходим переход на качественно новый уровень развития.

– Первоначальная задача — достижение базовых стандартов управленческой культуры — выполнена. Сегодня в федеральном проекте «Производительность труда» участвуют более 200 предприятий республики. Однако их совокупный эффект пока оценивается в 0,3% ВРП. Целевой показатель в 3% ВРП мы рассматриваем как результат создания своеобразной лаборатории производительности и испытания новых форматов воздействия на экономику региона. Нам необходима система, которая позволит одновременно обучать 1,5 тысячи предприятий. Это требует формирования новой культуры мотивации как руководителей, так и сотрудников — своего рода экономического и промышленного патриотизма. И Башкортостан готов стать площадкой для такой работы, – заявил Рустам Муратов.

