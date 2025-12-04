-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
4 Декабря , 11:31

Темпы обновления сельхозтехники в Башкирии сохранились в объеме 1 млрд рубл

По состоянию на ноябрь 2025 года сельхозпроизводители Республики Башкортостан приобрели 1890 единиц техники на общую сумму 10,8 млрд рублей, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

 Оснащение аграрного сектора современной российской техникой и оборудованием является одной из задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Обновлению парка способствует специальная программа поддержки АПК. В текущем году в рамках этой программы сельхозтоваропроизводителям было выделено более 700 млн рублей субсидий. Техника и оборудование играют ключевую роль в современном сельском хозяйстве. Важно не только её приобрести, но и обеспечить сохранность и правильную подготовку к полевым работам.

— Несмотря на экономические сложности, аграрии республики сохраняют объёмы приобретения техники на уровне около 1 млрд рублей в месяц. Следует помнить, что современная техника требует значительных вложений, а значит, и отношение к ней должно быть бережным. К сожалению, на практике это не всегда так, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Для организации своевременной и качественной подготовки техники к полевым работам 2026 года Правительством Республики Башкортостан было издано специальное распоряжение, в котором утверждены соответствующие сроки. Подготовка простейших почвообрабатывающих агрегатов должна быть завершена к 1 февраля, тракторов и посевного комплекса — к 1 апреля, самоходных косилок — к 20 мая, комбайнов — к 1 июля.

— Сегодня в республике действует ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий. В неё входят около 90% компаний, которые занимаются продажей, капитальным и текущим ремонтом, гарантийным и полным сервисным обслуживанием. Наши предприятия выпускают около 250–270 видов сельхозтехники и примерно 3–3,5 тысячи наименований запчастей. Это позволяет выполнять ремонт любой техники, включая импортную, — подчеркнул министр.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru