Темпы обновления сельхозтехники в Башкирии сохранились в объеме 1 млрд рубл

Оснащение аграрного сектора современной российской техникой и оборудованием является одной из задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Обновлению парка способствует специальная программа поддержки АПК. В текущем году в рамках этой программы сельхозтоваропроизводителям было выделено более 700 млн рублей субсидий. Техника и оборудование играют ключевую роль в современном сельском хозяйстве. Важно не только её приобрести, но и обеспечить сохранность и правильную подготовку к полевым работам.

— Несмотря на экономические сложности, аграрии республики сохраняют объёмы приобретения техники на уровне около 1 млрд рублей в месяц. Следует помнить, что современная техника требует значительных вложений, а значит, и отношение к ней должно быть бережным. К сожалению, на практике это не всегда так, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Для организации своевременной и качественной подготовки техники к полевым работам 2026 года Правительством Республики Башкортостан было издано специальное распоряжение, в котором утверждены соответствующие сроки. Подготовка простейших почвообрабатывающих агрегатов должна быть завершена к 1 февраля, тракторов и посевного комплекса — к 1 апреля, самоходных косилок — к 20 мая, комбайнов — к 1 июля.

— Сегодня в республике действует ассоциация ремонтно-обслуживающих предприятий. В неё входят около 90% компаний, которые занимаются продажей, капитальным и текущим ремонтом, гарантийным и полным сервисным обслуживанием. Наши предприятия выпускают около 250–270 видов сельхозтехники и примерно 3–3,5 тысячи наименований запчастей. Это позволяет выполнять ремонт любой техники, включая импортную, — подчеркнул министр.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.