5 Декабря , 16:53

О возможностях Межвузовского кампуса Уфы

Во второй день Международной недели бизнеса в Уфе часть мероприятий переместилась из конгресс-холла «Торатау» в Уфимский межвузовский кампус Евразийского НОЦ.

В рамках сессии «Кампус как экосистема развития технологического предпринимательства» гостей, в том числе студентов из разных регионов познакомили с возможностями IQ-парка, где на территории в 37 тысяч кв. м работает десятки лабораторий и организовано множество различных площадок для творчества, научной деятельности и реализации стартапов.

Как рассказал директор ООО «Кампус» Сергей Гладких, кампус сегодня продолжает развиваться, меняться, наполняться новыми смыслами.

- Мы в итоге видим его эталонным пространством для развития межвузовского взаимодействия, для профориентации школьников, для международного сотрудничества, для экспериментов и, конечно, прежде всего, как дом для студентов, - отметил Сергей Гладких.

Он также рассказал, что сегодня на площадке кампуса главными бенефициарами являются три вуза – Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский университет науки и технологий, Башкирский государственный медуниверситет. Также свои проекты здесь реализуют студенты Башкирского аграрного университета и Башкирского педуниверситета.

Подробнее в https://campusufa.ru/news/1614 

