5 Декабря , 19:09

В уфимском Межвузовском кампусе появится свой маркетплейс

4 декабря на Международной неделе бизнеса в рамках IV Международного форума «Молодежное предпринимательство» прошла дискуссия «Биржа инноваций: маркетплейс инновационных проектов в сети студенческих кампусов». Организатор — уфимский Межвузовский кампус. Участниками обсуждения стали руководитель и резиденты учреждения, а также студенты УУНиТ.

На повестке — возможности для реализации бизнес-идей юных предпринимателей. Ребятам рассказали о стартап-студии УГНТУ, которая работает на базе Межвузовского студенческого кампуса. Организация продюсирует проект: обеспечивает инвестициями, кадрами и упаковывает. С ее помощью открылись 19 компаний.

Говорили и о возможностях, которые появятся в будущем. По запросу студентов в кампусе разрабатывают свой маркетплейс. Своего рода «Авито» в рамках одного учреждения: здесь можно купить или продать, например, одежду или образовательные услуги. Предполагается сделать и раздел для предпринимателей.

Источник: https://campusufa.ru/news/1617 

