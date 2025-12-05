В уфимском Межвузовском кампусе появится свой маркетплейс

На повестке — возможности для реализации бизнес-идей юных предпринимателей. Ребятам рассказали о стартап-студии УГНТУ, которая работает на базе Межвузовского студенческого кампуса. Организация продюсирует проект: обеспечивает инвестициями, кадрами и упаковывает. С ее помощью открылись 19 компаний.



Говорили и о возможностях, которые появятся в будущем. По запросу студентов в кампусе разрабатывают свой маркетплейс. Своего рода «Авито» в рамках одного учреждения: здесь можно купить или продать, например, одежду или образовательные услуги. Предполагается сделать и раздел для предпринимателей.

Источник: https://campusufa.ru/news/1617