Резидент Межвузовского кампуса готовит специалистов по защите от кибератак

Как рассказали в университете, Россия сталкивается с ростом числа сложных и изощрённых киберугроз, которые наносят серьёзный финансовый ущерб и репутационные потери государственным структурам, частному бизнесу и обычным гражданам. Так, хакерская атака на авиакомпанию Аэрофлот затронула десятки тысяч пассажиров и стала одной из крупнейших в 2025 году. Увеличение количества атак, появление новых группировок и использование продвинутых методов делают кибербезопасность одной из ключевых задач национальной экономики.

Киберполигон Уфимского университета станет важным инструментом для подготовки специалистов, способных эффективно противостоять современным киберугрозам. Студенты УУНиТ по направлениям, связанным с информационной безопасностью, первыми смогут применить теоретические знания на практике, развить навыки принятия решений в условиях кибернападений и сформировать конкурентоспособные профессиональные компетенции. Будущий «цифровой спецназ» к реальным задачам будет готовиться виртуально на киберполигоне вуза.

На церемонии открытия присутствовали ректор УУНиТ Вадим Захаров, заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Расул Таипов, председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, индустриальные партнеры, преподаватели и студенты.

Замминистра Расул Таипов говорил о синергии высшей школы и ключевых ИТ-компаний республики, возможностях киберполигона УУНиТ для обучения сотрудников в области информационной безопасности различных министерств и ведомств региона. Добавим, что в рамках дополнительного профессионального образования на площадке УУНиТ могут повышать квалификацию и практическую подготовку действующие специалисты всех уровней.

Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина подчеркнула:

– Запуск киберполигона – это важный шаг в развитии образовательной и научной инфраструктуры республики. УУНиТ станет не только площадкой для подготовки высококвалифицированных специалистов, но и центром притяжения инновационных проектов в области кибербезопасности. Это стратегический инструмент для выполнения государственной задачи в сфере обеспечения информационной безопасности и подготовки кадров для цифровой экономики.

Далее гости осмотрели локацию, рабочие места и серверное оборудование киберцентра в сопровождении директора Института информатики, математики и информатики УУНиТ Олеси Кривошеевой.

– Особая заслуга в создании и оснащении киберполигона УУНиТ принадлежит нашим индустриальным партнерам - ведущим региональным компаниям в сфере ИТ-технологий - ООО «Фродекс» и ООО «Инженерный центр систем безопасности», - акцентировала внимание директор института. - Коллеги предоставили вузу современный программно-технический комплекс и в дальнейшем планируют расширять взаимовыгодное сотрудничество с университетом.

Руководители компаний Альберт и Андрей Луцкович - в недавнем прошлом выпускники университета – на протяжении десяти лет работают в партнерстве с Уфимским университетом и внесли значительный вклад в создание ИТ-инфраструктуры вуза.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/28022/