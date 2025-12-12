В Башкирии стартовал VII этап всероссийской эстафеты «Мои финансы»

С 19 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года реализуется VII этап эстафеты «Рациональное потребление», посвящённый принципам осознанного использования ресурсов. Целевая аудитория – школьники, студенты, взрослое экономически активное население, пенсионеры и предпенсионеры. Просветительские мероприятия эстафеты нацелены на информирование участников об экологичности и социальной ответственности рационального потребления, о прямой финансовой выгоде и вкладе в сохранение ресурсов планеты через сокращение ненужных покупок, отказ от одноразовых вещей, сдачу одежды в секонд-хенд и сортировку мусора.

Организатором эстафеты выступает Минфин России, оператором – НИФИ Минфина России. Соорганизатором и исполнителем в Республике Башкортостан является региональный центр финансовой грамотности – «Финцентр РБ».

В рамках VII этапа эстафеты Минфин России традиционно разработал комплекс информационно-методических материалов, доступных на портале моифинансы.рф на постоянной основе. Это сценарии лекций на тему «Рациональное потребление» для подростков и взрослых, тематические памятки, чек-листы, раскраски, ребусы и многое другое, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» каждый может пройти опрос «Рациональное потребление».

В онлайн-формате уже прошли интересные лекции: Фейковые друзья и реальные деньги: разоблачаем мошенников в социальных сетях и играх, Расходы домашних хозяйств на потребление в России. 17 декабря можно послушать лекцию о том, как контролировать импульсивные траты. 18 декабря узнать все о формировании семейного бюджета. Запланирована также лекция об использовании налоговых вычетов как вариант рационального потребления.

Молодёжная газета