Кто сказал, что детство - это только игры?

Именно они стали лучшими среди детских коллективов и завоевали диплом лауреата I степени регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» в Башкортостане.

О коллективе: Основан: 1 октября 2019 года. Руководители- супруги: актёр Государственного русского драматического театра г.Стерлитамак Ильдар Сахапов и педагог по вокалу, автор-песенник, композитор Гузель Юсупова. Позже педагогический коллектив пополнился хореографом Емельяновой Ксенией. Чем занимаются ребята из «Этюда»? Вкупе стараются познать и объединить все виды искусства. Коллектив ставит спектакли разных жанров, проводят выступления перед школьниками и участвуют в крупных фестивалях. Среди них, Республиканский фестиваль «Перезвон колокольчиков» в Уфе, Международный фестиваль-конкурс «У самого Черного моря» в г. Сочи, Открытый городской конкурс «Театральный Стерлитамак» и многое другое. Коллектив неоднократно выигрывал различные гранты, которые помогают в осуществлении реализации творческих идей, например спектакль «Ожившие страницы», посвященный победе в ВОВ. На данный момент в работе по адаптации материала «Маугли» и «Незнайка».

В декабре 2025 мастерская «Этюд» вновь выиграла Грант главы города на продолжение съемки фильма «Призрак купца». Одним из ярких событий стало выступление коллектива в августе 2025 года с премьерой короткометражного фильма «1000 лайков». Фильм успешно показали на фестивале «Купец 2:0» и канале БСТ, также он стал лауреатом кинофестиваля «Таганок». Но главное достижение сейчас — победа в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»!

#РеспубликаБашкортостан #театральноеприволжье_VIIсезон #театральноеприволжье #ПФО #молодежьпфо #PRIFO_театральноеприволжье