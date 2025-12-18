Радий Хабиров поблагодарил депутатов Госсобрания Башкортостана

Руководитель региона поблагодарил депутатов за эффективную работу в 2025 году и обозначил ключевые задачи на перспективу.

Глава республики отметил, в частности:

"Сегодня на заключительном в этом году заседании парламента хочу поблагодарить Госсобрание за конструктивную и слаженную работу. За поддержку и настойчивость в решении задач развития экономики и социальной сферы, обеспечения общественно-политической стабильности.

Созданная вами законодательная база сегодня способствует поступательному движению республики вперёд по всем направлениям. Депутатский корпус Башкортостана последовательно укрепляет свой статус не только как регионального законодателя, но и влиятельного участника формирования федеральной правовой повестки".

