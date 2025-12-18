В Башкирии откроется Юрта Кыш Бабая

В 13:00 в этнокомплексе Ишимбайского района начнёт работу Юрта Кыш Бабая. Гости смогут посещать зимнего волшебника и его внучку Кархылыу вплоть до 11 января.

В первый день гостей ждёт насыщенная программа: праздник у новогодней ёлки на открытом воздухе, концерт, хороводы и мастер-классы. Любителей активного отдыха приглашают попробовать стрельбу из лука, прокатиться на снегоходах, лошадях или санях, а также на тюбинге-«банане». Вечером, в 17:00, праздничная атмосфера возле ёлки продолжится.

В уютной праздничной юрте и дети, и взрослые смогут лично пообщаться с Кыш Бабаем — фольклорным олицетворением зимы, рассказать ему стихи и сделать памятные фото.

По информации геопарка «Торатау».

Фото: пресс-служба / геопарк «Торатау».